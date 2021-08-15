新冠肺炎｜內地增53宗確診病例　30個高風險地區遍布4省份

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增53宗確診病例，包括24宗本土個案，29宗境外輸入病例。截至今日（15日），全國共有30個高風險地區，分別位於雲南、江蘇、河南、湖南等4個省份。



國家衛健委消息，新增的24宗本土個案，包括江蘇18宗，河南5宗，湖南1宗；新增的29宗境外輸入病例，包括廣東13宗，上海6宗，天津、山東、雲南各3宗，福建1宗。同日，內地新增29名無症狀感染者，其中境外輸入22宗，本土7宗均在河南。截至目前，內地現有確診病例1922宗，累計報告確診病例94379宗，死亡病例4636宗。

目前，全國共有30個高風險地區，分別位於雲南省德宏州（1個），江蘇省南京市（1個）、揚州市（10個），河南省鄭州市（1個）、駐馬店市（5個）、開封市（7個）、商丘市（2個），湖南省張家界市（3個）。此外，有118個中風險地區，分別位於北京、雲南、江蘇、湖南、河南、湖北、山東、上海、海南、內蒙古。