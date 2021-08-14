武漢女子網店購物遭地域歧視　被客服辱罵「湖北狗」並拉黑

近日，湖北武漢一名女子欲在網店購買海鮮，未料在詢問過程中被客服人員，以疫情為由辱罵「湖北狗」、「早點等死」等，並遭拉黑。事件在網絡曝光後，引發人們對於地域歧視的關注。



據「星視頻」報道，因湖北近日再現新冠疫情，來自武漢的李女士憂慮在網店購物，物流會受到影響，於是在周三（11日）購買海鮮過程中詢問客服人員「湖北發貨嗎」。

但是，該客服人員卻將疫情的發生上升至地域歧視的高度，通過聊天記錄截圖顯示，客服人員回應李女士，「你好好呆在家裡吧，不要想有的沒的了」、「就因為你們這些湖北狗」、「搞得又疫情了」、「好好的呆著吧」、「早點等死」。

而李女士還未來得及回復對方就被拉黑，隨後李女士將聊天記錄發布至網絡，引發大量網民譴責。見到輿論影響增大，該客服亦不得不發表致歉聲明，聲明稱，「網友盲目跟風被誤導」、「自己是暴脾氣，說了不該說的話，對於造成的負面影響表示誠摯的歉意。」但李女士就認為致歉內容毫無誠意，並不接受。

此外，事發後有不少網民去到該網店質問「就想知道那個客服是哪里人？」、「態度這麼噁心當什麼客服？」，網店則統一回復指，涉事員工所作所為與店家無關，並已被開除，「希望網友把精力放到疫情與洪水上，不要繼續關注小店。」

對此，網民點睇：

「地域歧視，源於極端利己思維」。



「全國抗疫呢，你在這搞歧視？找收拾嗎？」。



「地域黑，真垃圾」。



「這是哪裡的人上人？湖北人民怎麼了？」。

