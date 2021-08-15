港識深事｜深圳二手住宅成交暴跌近8成　傳有地產中介捲款潛逃

「深圳永遠漲」是炒房客心中的神話——他們認為哪怕調控也是越調越漲。然而，史上最嚴厲的調控卻讓這一神話破滅。眼下，深圳中介行業正在經歷前所未有的「關店潮」和「離職潮」。

近日，內地網絡更有消息指出，位於深圳龍華區壹城中心的地產中介拖欠員工工資8萬多元（人民幣．下同），店主被指捲款潛逃。



據央視財經報道，在調控政策的疊加影響下，此前「高燒」的深圳樓市已逐步回歸理性。新房市場，全民「搶房」的現象正在逐漸消失。深圳市住建局數據顯示，2021年7月深圳市新建商品房成交4474套，成交面積為38.55萬平方米，按年下降15.83%；其中新建商品住宅成交3028套，成交面積為28.75萬平方米，按年下降17.48%。

業內人士認為，隨著土地供應的加大，以及調控政策的進一步強化，深圳樓市成交持續低迷，預計今年將一直處於這一狀態。相比新房市場，二手房市場由於指導價新政以及信貸收緊的影響，降溫更為明顯，成交持續低迷。

深圳二手住宅成交暴跌近8成。（視覺中國）

深圳市住建局數據顯示，7月深圳二手房成交2557套，同比跌幅79.07%，按月下滑0.7%，相較於6月的2575套，少了18套，自今年3月以來，深圳二手住宅成交量已經是四連跌。

市場冷暖，對地產中介的影響非常直接。據中國證券報，今年以來，已有大量經紀人離開中介行業。深房中協數據顯示，去年年底，深圳的星級從業人員有47840人;而截至今年7月1日，這一數字為45458人。這意味着，今年上半年，有近2400名星級從業人員離開房產中介行業。

深圳市前海自貿區某房產經紀人對華夏時報記者表示，「目前基本全市范圍內都有門店倒閉，但不集中在一個區域，我所在的周邊500米范圍之內關了都不止10家」，「我周邊有的經紀人一年沒有開單了，轉行的經紀人不少，去賣車的，去外地發展的，還有去跑滴滴和外賣的」。除了轉行外，不少經紀人試圖借助租房、臨深區域的訂單渡過難關。

在這樣的背景下，近日，網絡上有消息指出，位於深圳龍華區壹城中心的地產中介公司德佑門店，拖欠員工工資8萬多元，店東更被指捲款潛逃。據證券時報報道，德佑表示，經查實，店東李某承認私自挪用經紀人何某、汪某、古某3人傭金共計177013.57元。公司正全力協助經紀人追傭，並成立專項小組進行深入了解。