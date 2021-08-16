阿富汗局勢｜拜登政府承認失算

阿富汗塔利班8月15日控制了該國首都喀布爾，總統加尼（Ashraf Ghani）逃往其他國家。阿富汗局勢變天如此之快令美國措手不及。



總統去向成謎

加尼8月15日晚在社交媒體Facebook上說，為了避免流血事件，他做出了艱難的抉擇，離開了阿富汗。

他還說，塔利班在戰場上贏得了勝利，現在他們有責任保護國人的榮譽、財富和自尊。他還說，塔利班需要贏得人心。加尼還表示，他會在一個明智的時刻，並帶着計劃，繼續為國家服務。

俄羅斯衛星通訊社稱，阿富汗民族和解最高委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）宣布，加尼已經離開阿富汗，並且已經辭去總統職務。總統府的消息人士稱阿富汗領導者的問題將在兩三天後最終得到解決。

塔利班成員佔領總統府（點擊圖集瀏覽）：

加尼的去向仍不清楚。消息人士曾對俄羅斯衛星通訊社稱，加尼前往塔吉克，再從那裏去往第三國。但是塔吉克外交部予以否認。

還有消息稱，加尼將前往烏茲別克。但是8月15日晚，國際文傳電訊社援引烏茲別克相關消息人士的話說，烏方並未收到阿富汗方面有關接受阿富汗總統加尼所乘坐航班的申請。

美國承認失算

雖然當初拜登（Joe Biden）宣佈從阿富汗撤軍時已經料到該國局勢會發生變化，其支持的政府軍會面臨壓力。但是塔利班如此迅速地佔領了首都仍令美方驚訝不已。

美國有線新聞網絡（CNN）8月15日報道稱，阿富汗國家軍隊和政府的迅速倒台讓拜登和他的政府高級成員感到震驚，他們上個月還認為喀布爾的平民政府倒台可能需要幾個月的時間，從而使得美軍撤離的全部後果在一段時間之後才會暴露。

報道稱，美國官員們坦率地承認他們失算了。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月15日在接受CNN採訪時說：「事實是，我們已經看到，這支部隊（阿富汗國家安全部隊）已經無法保衛這個國家。這比我們預期得要快。」