解放軍軍機頻繁繞台　中美4軍機今早同時現身西南空域

中國大陸軍機持續繞行台灣。台媒8月16日報道稱，大陸軍機當日又進入台灣西南空域。



台灣《自由時報》8月16日報道稱，大陸軍機近年密集進入台灣西南空域，天氣轉晴後，16日一早又進入台灣西南空域。報道聲稱，周邊也有美國軍機。

2021年以來，大陸軍機持續頻繁繞台：

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報道聲稱，大陸軍機16日上午8時20分進入台灣西南空域，高度4,000米，台灣空軍宣稱「在空警戒並廣播驅離」。

同一時間，台灣西南空域周邊有美國海軍P-8A；大陸運-8遠程電子干擾機、運-8電子偵查機、空警-500各一架。

風傳媒報道稱，自去年底以來，大陸先後以軍機、遼寧號航母繞台，今年7月大陸空軍轟-6轟炸機更四度繞台，大陸軍機「遠程航訓」繞行台灣已幾近成為常態。

據台灣國防部公布，大陸軍機累計進入台空域130天，379架次。

解放軍攻台主力殲-16戰機及轟-6K（點擊大圖瀏覽）：

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針對大陸軍機的繞行，台灣國防部數次強調，對大陸軍機遠海長航訓練活動全程都能監偵掌握與應處，籲請民眾安心。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，東部戰區早有回應。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

張春暉還強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。