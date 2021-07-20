專訪｜美國軍機赴台常態化？　台專家蘇紫雲：對美具戰術重要性

繼7月15日一架美軍C-146A專機降落台北松山機場後，當地時間7月19日，又一架美國C-130運輸機降落桃園機場，台灣戰略學者接受「多維新聞網」訪問時認為，這代表台美之間的軍事交流將常態化、正常化，近期美機密集降落台灣，傳是運載「外交包裹」的專機，專家分析，更新美國在台協會（AIT）內的通訊保密裝備可能性極高。訪問內容稍經編輯後轉載於《香港01》。



台灣「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向「多維新聞網」表示，美國把美機來台常態化、正常化看待，以往都是半年或一年才偶爾來一次，且多是借道來台灣的領空，如2020年一架C-40B借道台灣前往菲律賓；2021年從6月開始，一架C-17「全球霸王」運輸機降落松山機場，再到7月15日的C-146A，及7月19日的C-130，他認為美國此舉是為向外界釋出三項訊息。

7月19日，又一架美國C-130運輸機降落桃園機場。（中央社）

他表示，第一是台美這種軍事戰術層面的交流越來越正常化；第二是，對美軍來講，這也可以增加一種「操作互通性」，在必要時可熟悉各機種在不同機場的進場與離場狀況，讓飛行員熟悉場地，這一點看起來似乎沒有什麼，但以韓國的例子來看就很清楚，韓國跟美國有正式的協防條約，但韓國仍特別在2021年5月時強調，美國C-17運輸機首次降落在韓國大邱機場，理論上美韓有正式盟約，C-17降落在哪裏都不稀奇，但首次降落在韓國的中型城市，也被視為是戰術的重要性。

蘇紫雲接着說，最後是外交技術層面的部分，C-146A跟C-130一個降落在松山機場，一個降落在桃園機場，外傳的「外交包裹」部分，比較重要的是，這次降落的C-130是比較大型的飛機，美國外交人員的慣例，是可能一些私人的大型物件會從運輸機運回去，但這次看來，「更新AIT裏面的電子設備，這個可能性我覺得是更高的」。

蘇紫雲說，目前看來，未來美機降落台灣，就是「有需要落地就落地，不會刻意避諱或找理由刻意過來，把台灣當成正常的邦交國一樣的處理作法」。他隨後補充，事實上「外交包裹」就算沒有專機，平常也會搭載商用客機往來，因為這些「外交包裹」都有密封，只是形式通關且海關都免予檢查，「這是因為台灣跟美國有簽訂協定，所以有這樣做」。特別用運輸機，更新AIT的一些通訊保密裝備，這點才是最可能的，因為外交人員雖說可在必要時申請專機搭載個人物品，但這種算是很特別的個案。

獨家曝光美軍運輸機於台軍清泉崗空軍基地進行戰術作業，美軍運輸機抵台已經是公開秘密，目前公開起降松山機場的民航機場，則是重要的戰略表態。（多維新聞）

蘇紫雲指出，2020年前美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台搭的行政專機，為C-40系列機，具指揮能力，也是美國空軍的正規飛機，因此從2020年開始，再到2021年6月、7月最密集的時候，「就是一個特殊的訊號，這特殊訊號，反而是讓這些事情常態化，而不特殊」。

由於7月15日美機來台後，北京隨即宣佈在浙江外海軍演，外界多認為劍指台灣。蘇紫雲說，從美國的反應看來，美國並不在意中共軍演，中共這次軍演範圍大，地點位於釣魚台的正北方，針對的可能是日本的「防衛白皮書」，以及日本副首相麻生太郎、防衛大臣岸信夫、副防衛大臣中山泰秀等人的友台言論為主，演習內容可能是操作反艦飛彈及海空的一些聯演。此外，中共接着釋出在福建進行登陸演習、渤海軍演的訊息，這些主要動作主要是針對美國、日本，再來才是針對台灣，因為中國軍事文化，「講究的是七分政治、三分軍事」．

而未來日本有無可能循美國模式，派遣日機來台增加台日之間的軍事交流？蘇紫雲認為，機會不大高，因為日本是更謹慎的，但如果美日在這部分的默契更加穩固後，「不排除日本相關的官方飛機也會降落在台灣」。但他認為台灣不必刻意對這些訊息過度反應，而是將這些動作當成一個「正常國家之間的交流就行了」，雖然現在國際趨勢風向對台灣有利，但台灣要把握這樣的戰略機遇期，最重要的不是去追求這些「潛在盟國」的快速表態，而應該更快速的增強自身的防衛能力，畢竟國際社會是「講究自助，我為人人、人人為我」的精神。

蘇紫雲說，台灣在回應這些軍機降落，或美日高階官員的友台言論，如美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）稱「美軍有能力保衛台灣」、美軍新任海軍部長託羅（Carlos Del Toro）說「會竭盡所能保衛台灣」、美軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）指「保衛台灣是他的使命」，台灣在回應這些訊息，最重要的方式是「我會更快的增強自身軍力」，這樣才會有互信，這就是所謂的「戰略藝術」。