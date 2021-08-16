山東兩歲童發燒入院兩日亡　醫生曾注射多款藥物含問題藥品炎琥寧

山東一名兩歲女童近日因發燒而入院治療，後被確診為皰疹性咽峽炎，之後注射過「炎琥寧注射液」等多款藥品，最終在兩日後不治身亡。

由於原國家食品藥品監督管理總局曾指出炎琥寧注射液的嚴重不良反應問題較為突出，不少內地醫院早已經禁止在兒童中使用炎琥寧注射液，因此這次事件引起廣泛關注。



據《中國新聞周刊》15日報道，身亡兩歲女童的家長指，女童於7月26日因發燒去平邑縣中醫醫院東院區就診，至7月28日凌晨，女童發燒，醫生認為有肺炎。當日中午，在輸液過程中女童發生抽搐，體溫高達42℃，繼而昏迷，面目青紫，驚厥尖叫，心率達220/分。至下午5點半，女童心率降至50次/分左右，口吐血，其後不治身亡，醫生稱可能是突發的病毒性腦炎。

原國家食品藥品監督管理總局曾指出炎琥寧注射液的嚴重不良反應問題較為突出。不少內地醫院也早已經禁止在兒童中使用炎琥寧注射液。（學術堂）

女童家長又指，女童在就診期間曾使用過多種藥物，包括「注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉」、「炎琥寧注射液」、「維生素B6注射液」、「利多卡因注射液」等多款藥品。

一位婦幼醫院的兒科醫生表示，他所在的醫院早就已經禁止在兒童中使用炎琥寧注射液，但能看到有些醫院還在用，「這款藥應該在兒童患者中禁用，這也是很多兒科醫生的普遍共識」。

藥品屬性不明 官方曾警告

炎琥寧注射液的主要成分為穿心蓮內酯，是從中藥穿心蓮中提取出來，經酯化、脫水、成鹽精製而成的脫水穿心蓮內酯琥珀酸半酯鉀鈉鹽，具有良好的抗菌消炎、清熱解毒作用，臨床上用於治療病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。

炎琥寧注射液雖提取自中藥，提純製劑卻屬於西藥。據國家藥監局，炎琥寧注射液的藥品註冊文號為「國藥准字H」，屬化學藥品。不過，內地部分醫生更傾向於將炎琥寧注射液定義為中藥注射液。

然而，2009年，原國家食品藥品監督管理總局指，炎琥寧注射劑嚴重不良反應較為突出，以全身性損害為主，主要表現為過敏性休克、過敏性反應、高熱等，其中過敏性休克約佔嚴重病例報告總數的27%。