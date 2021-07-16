鵬城身邊事｜子宮肌瘤罕有長進心臟　深醫14科室專家「接力」摘除

子宮肌瘤是由子宮平滑肌組織增生形成的一種常見的良性腫瘤，然而深圳一名李姓女子，近日卻被發現子宮肌瘤長到心臟，在世界範圍內都非常罕見。深圳市人民醫院婦科最後要聯合14個科室，經過長達16個小時的「接力」手術才能將腫瘤連根拔起。



李女一個多月前在公司體檢中發現腹部長了一個巨大腫塊，遂趕緊到醫院檢查，結果顯示其肚內長了約35cm大的腫瘤。為進一步搞清楚腫瘤來源，李女幾經輾轉來到深圳市人民醫院進行B超檢查，結果初步診斷為靜脈內平滑肌瘤病。隨後，綜合超聲、 MRI、 CT以及造影結果，醫生基本確定腫瘤起源於子宮靜脈系統，並沿靜脈血管一路蔓延，波及子宮、膀胱、下腔靜脈、腎靜脈、肝靜脈，更穿過腹腔和胸腔進入了右心房，嚴重危及生命。

由於靜脈內平滑肌瘤病本就是罕見病，長到心臟更屬少見，因此面對涉及多個器官和多處血管下這一複雜情況，院方高度重視，婦科更聯合心臟大血管外科、脊柱外科、胃腸外科、泌尿外科、肝膽胰外科、心血管內科、介入科、超聲科、放射科、病理科、重症醫學科、麻醉科、手術室等14個科室的專家及團隊進行幾次大會診才制定出詳盡的手術計劃及麻醉方案等。

這場浩大的手術於7月6日舉行，為最大程度減少患者創傷，各科室專家「接力」上陣，而當婦科主任打開腹盆腔後，見慣大場面的一眾醫務人員們還是被巨大的腫瘤震驚，該腫瘤位於腹膜後，基本上佔滿整個盆腹腔，並與膀胱、直腸等器官黏連，醫生需要非常小心地將瘤體一點點剝離，才得以將重達4.4千克、約35×25cm大的巨大肌瘤切除下來，繼而再將順着血管一路蔓延生長至右心房的瘤體全部清除，整個手術歷時16個小時順利完成。術後，李女恢復狀態良好，不久即可出院。