網紅隆胸致皮膚潰爛、器官衰竭亡　醫院拒回應︰正在消防演練

杭州日前發生一宗懷疑醫療事故命案，一位名為「小冉」的網紅於5月2日在華顏醫療美容醫院進行抽脂隆胸手術 ，兩天後因皮膚嚴重潰爛、多器官衰竭緊急送院搶救，經兩個月治療後終不幸於周二(13日)死亡。她的親友與家屬對整形醫院提出質疑但沒獲得任何回覆，院方更以「醫院正在進行消防演練」為由拒絕看診，醫院的網上相關資料都已全部註銷。



慘死的親友透過微博發文，公佈她離世的消息，同時在文中揭發整形醫院的惡行，文章指當日經過院方的各項身體檢查後，確認小冉的身體狀況是可以動手術的。因小冉並未告知親屬，而是獨自進行手術，家人在兩日後，即5月4日突然接到另一家心血管病醫院來電通知，始得知小冉已進入多器官衰竭狀態，隨時有生命危險。該醫院更斥責家屬道，「為什麼那麼晚才送來，已經錯過了最佳治療時間」。

文章又提到小冉在5月5日轉入浙江第二人民醫院進行治療，因已錯過最佳治療時間，當時她已多器官功能衰竭，前胸到腹部的大片面積皮膚都已潰爛、浮腫，「只能用慘不忍睹來形容」。她即便在轉院後，也只能通過多種醫療機器和藥物來維持生命，期間更進行了2次全身殺菌手術，進入ICU治療2個月後，小冉依舊不幸身亡。

文章痛斥院方對病人的不聞不問。在查詢整形醫院的護理記錄單後，才發現小冉在5月2日晚間進行手術後，隔日的凌晨4、5時都持續在喊痛，但當時院方認為是普通手術後的疼痛，只簡單用藥，甚至當她痛得進入休克時，醫護人員也以為她是在睡覺。調查後才得知，小冉是痛得忍受不住，才親自致電求救後緊急送入醫院。

文中提及事發後醫院一直無法提供手術監控片段，質疑院方的不配合背後有隱情。《中國新聞周刊》曾多次致電華顏醫療美容醫院查問，但該院工作人員稱不清楚此事，還以「醫院正在進行消防演練」為由稱暫停接診。