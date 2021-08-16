再有名人捲精日爭議　內地音樂人高曉松稱參拜靖國為「祭奠親人」

繼內地男星張哲瀚被爆料曾在日本靖國神社和乃木神社合影後，北京出身名門的知名音樂人高曉松此前針對日本靖國神社的一系列言行也被網民扒出。



高曉松是作曲、填詞人、音樂製作人、導演、作家以及脱口秀主持人，「校園民謠」的代表人物。（微博@八卦少女日常）

張哲瀚被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，遭網民批評是「精日分子」。在張哲瀚此次風波發酵之際，高曉松被爆在某年的8月15日去參拜日本靖國神社，並錄製影片大談自己的感想。

據高曉松透露，當天神社中的人不少，在參拜靖國神社一事上，他認為這些人是在祭奠自己的親人，並說道：「當然是可以紀念的，這些人是親人，我爺爺、我爸爸，就是進去祭奠他爺爺、他爸爸的。那是為國戰死的嘛，也不是戰犯。」

高曉松發布上述感想的節目公開播出，引起網民不滿，認為他的言行顛倒黑白、混淆是非，影響惡劣，呼籲有關部門、機構、平台徹查嚴懲。有網民稱，「高曉松這事被扒多少回了，為什麼就是沒人處理？」、「他，老公知了。還有人不知道的嗎？不過後台硬」、「終於輪到美國人高曉松了，不過他怎麼總是在賺中國人的錢呢」。

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此前，高曉松因在社交平台微博上發文表示「愛國」被中國知名大V李承鵬質疑：「一個美國人，這都何等的情懷！佩服！佩服！」

在揶揄高曉松的愛國之情後，李承鵬又爆出高曉松過往的不少料。10年前，高曉松問年輕人為何一定要買房屋，李承鵬嘲諷他「站着說話不腰痛」，在美國買了大宅的他，沒權力嘲笑年輕人。

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另外，2020年6月28日，高曉松曾遭遇「直播翻車」。當晚，《人民日報》通過社交平台微博進行畢業季特別直播——由高曉松作為總策劃的「名人讀名著」公益節目，主題是為畢業生推薦一本名著。惟高曉松直播時卻遭遇刷屏謾罵，迫於觀眾的壓力，《人民日報》官微的直播只能中斷。

高曉松被指屢次發表「崇洋媚外」的出格言論，激起了所謂「網絡民憤」。此番被曝光曾參拜日本靖國神社，高曉松再度成為輿論焦點，網絡輿情持續發酵。

8月15日是日本宣布無條件投降76周年。1945年8月15日正午，日本裕仁天皇向全日本廣播，接受波茨坦公告、實行無條件投降，結束戰爭。中國抗日戰爭經歷了14年鬥爭宣告結束。