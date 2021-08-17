阿富汗局勢｜新華社稱美國霸權衰落　央視指美軍重蹈「西貢時刻」

8月15日阿富汗塔利班進入首都喀布爾，佔領總統府，基本控制阿富汗局勢。美軍原計劃8月31日才完全撤離阿富汗，但利班（Taliban）卻未等美軍離去、即閃電攻下首都喀布爾。美國緊急撤離大使館職員。官方新華社直指美國霸權衰落。



塔利班8月15日佔領首都喀布爾，並佔據總統府，重奪政權已勢不可擋，而阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）也在同日逃離喀布爾，前往北方鄰國塔吉克。

官方新華社國際時評8月16日稱，「喀布爾陷落」標誌「美國霸權走向衰落的又一個轉折點」。文章表示，美國在本世紀初打響阿富汗戰爭與伊拉克戰爭，盡顯霸主做派，「殊不知稱王稱霸不可能持久」。

官媒《環球時報》亦強調「美國的失敗」，並稱美國撤離阿富汗，展現「對盟友承諾的不可靠」。

越戰結束後，美駐南越人員倉皇撤離，圖為一位美國人揮拳打下企圖登美軍機撤離的南越人。（微博@藍鯨鏟史官）

官方央視則指，美國介入阿富汗20年後，塔利班進入阿富汗首都喀布爾；與此同時，美國緊急撤離大使館工作人員。這不禁讓人想起在上世紀70年代越南戰爭即將結束之際，美國派多架直升機協助美方人員從西貢倉皇撤離。

越南曾分裂為南越和北越，其中越南共和國通稱南越，以西貢市為首都、獲美國支持；而奉行社會主義的越南民主共和國，則通稱為北越。至1975年，北越擊敗南越贏得內戰，完成了越南的統一。

央視援引一些媒體將這次美軍從喀布爾的撤離，比作最新版的「西貢時刻」，並把當年與今日的照片對比，暗指刻下美國尷尬遭遇，與越戰時非常相似。

央視用兩張照片做對比，稱一張照片拍攝於1975年4月29日的南越西貢市－－即今天胡志明市，另一張照片拍攝於2021年8月15日，即阿富汗首都喀布爾。

兩張照片拍的都是美方人士倉促撤離的場景，高度的相似彷彿經典的「西貢時刻」重現。

1975年4月29日，南越首都西貢，美國情報部門和使領館人員、美國僑民，想盡辦法尋找能夠撤離的直升機，南越的官員家屬、恐慌的市民，也想方設法能搭上一趟順風車。

在一架直升機上，眼看因為超載無法起飛，一個美方人員於是一拳將一個南越人打了下去。這一幕被相機捕捉到，廣為流傳。

報道又指，社交網絡上的民眾、甚至許多美國議員，也開始將本次美軍的撤離比作最新版的「西貢時刻」。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）13日就曾把即將發生的喀布爾「淪陷」比作「1975年西貢令人羞愧的時刻」。