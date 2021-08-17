阿富汗局勢｜美軍倉皇撤離　美媒：強化外界「不能依賴美國」觀念

8月15日阿富汗塔利班進入首都喀布爾，佔領總統府，基本控制阿富汗局勢。

美國傳媒《紐約時報》8月13日報道指，隨着阿富汗政權更替，外界開始漸漸相信，美國其實不會無限支持盟友；對於台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼而言，將更加感受到美國的猶豫不決。



當地時間2021年8月16日，阿富汗首都喀布爾卡爾扎伊國際機場，數百人追逐一架美國空軍直升機。 （人民視覺）

報道指出，在歐洲和亞洲有許多人士期盼，美國總統拜登（Joe Biden）會重新確立美國在國際事務上的穩固地位。但現實是，在美國急忙自阿富汗撤軍，放任塔利班攻城略地，將令外界懷疑美國的信譽。

對於美軍撤出阿富汗，報道引述法國防務分析家海斯堡（Franois Heisbourg）半帶諷刺說，「拜登說『美國回來了』，許多人會說『是啊，美國回家了』」。海斯堡說，儘管幾乎沒有人會期望美國出手打救阿富汗政府，但美國的撤走，無疑會強化人們一種觀念——不能依賴美國。

海斯堡指出，美國從奧巴馬（Barack Obama）總統時代就開始從海外撤軍，前總統特朗普（Donald Trump）亦延續這個趨勢，「我們必須做好準備，美國可能再也不會無限期照顧一個成為負累的盟友」。

報道又引述英國下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）的觀點，指出美國的強盛，是因為從1918年到1991年之間，每個人都認為可以仰賴美國來防禦及捍衛自由世界。

圖根哈特又指，美國在介入阿富汗20年、犧牲大量生命和金錢後，仍選擇突然撤出；這讓美國盟友和潛在盟友深思一個問題：「某些民主國家已經不如以往強盛，我們應否與專制政權拉近距離？」

報道指，美國撤軍與阿富汗政府垮台，亞洲國家既無奈又不安。聖地牙哥加州大學21世紀中國研究中心主任謝淑麗說，「亞洲多數國家早就想過這個可能性，這是早該發生但拖到現在的事，不是現在才突然發生」。

《紐約時報》的觀點獲台灣藍營支持。國民黨名人、中廣董事長趙少康在Facebook發文稱，大多數人民不知道阿富汗很可能就是台灣的前車之鑑；若台灣不想成為第二個阿富汗，就要在「和」、「戰」之間想清楚。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受台灣傳媒《中國時報》採訪時亦指，許多人認為台海一旦開戰，美國會協防台灣，這是「過於浪漫的想法」，美國不會幫台灣跟解放軍打，也不會與台軍並肩作戰。