湖南中學教師被指長期猥褻女學生　借補課為名乘機摸胸及強吻

近日，有網民發文稱湖南長沙一間中學的教師長期猥褻女學生，並曝光大量細節。對此，長沙教育局回應指，警方已經介入調查，對於違反師德師風和違法違規行為，將堅持「零容忍」態度嚴查嚴處。



據《澎湃新聞》8月16日報道，有網民發長文表示，曾在暑假補習時遭長沙市長郡中學的教師段向陽猥褻。據被害女生所寫文字顯示，段向陽是一名五十多歲的數學老師，任教高一，他在給女生補課時，曾對女生做出「摸胸」、「強吻」等舉動。

被害女生表示，「在我眼裡，他一直都是爺爺輩的人，平時人很好，所以他第一次上學的時候攬我的肩膀，我雖然有不適，但沒有反抗。」

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事發後，段向陽曾向被害女生的家屬轉賬兩萬元人民幣，並寫下承諾書。承諾書內容包括，「即日起病休，不在該同學面前出現」、「病休後想辦法辦理病退，在規定時間辦理」、「三年之內不在長郡任教，不擔任老師」等。但據了解，段向陽寫下承諾書後仍在教書。

事件一經曝光後，在網絡引起廣泛熱議。在知乎網站中，有網民稱，「為什麼不報警？首先是受害人在被段姓男子在對受害人施暴後回家後給受害人母親轉賬兩萬元，有封口費的嫌疑；再根據目前網路上流傳的聊天記錄表示長郡校方採取了行動。」

網民表示，「大致可以推斷出校方施壓並提出了不可抗拒的條件（可能是報送名額，校長推薦信和高校夏令營的參加資格等），物質補償是基本確定的了。」

長沙市教育局發文回應事件。（微博）

還有評論區留言稱，「校方不遵守約定，教師仍在洋沙湖任職」、「長郡的公關手斷是真的，都一千多萬閲讀量了，連同城熱搜都上不去」、「消息一直都在被壓，這件事長郡從去年就開始壓了」。

此外，事件還引起長沙市教育局的關注。長沙教育局周二（17日）回應指，網傳「長郡中學老師段某某涉嫌猥褻學生」。獲悉相關情況後，已第一時間成立調查組介入調查，學校已將相關情況通報公安機關，段某某已到公安機關交代情況。

長沙教育局又表示，對違反師德師風和違法違規行為，堅持「“零容忍」態度嚴查嚴處。對學校管理中可能存在的問題，也將進一步深入調查處理。