阿富汗變天｜大批平民湧至喀布爾機場逃離　最少5人喪生

阿富汗首都喀布爾（Kabul）8月15日被塔利班（Taliban）控制後，當地大批民眾湧到喀布爾國際機場，希望可以登上出國的飛機。現場曾經傳出槍聲，有目擊者表示最少5人喪生，但未知死因。



一名美國官員16日向路透社表示，數以百計阿富汗民眾嘗試湧入喀布爾機場的停機坪。從網上流傳的片段可見，大批人爭相迫進登機橋，希望可以乘飛機離開。該名官員形容情況失控，因此美軍部隊曾向天鳴槍示警，阻止局勢惡化。

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

路透社引述多名目擊者報道，指他們見到工作人員將五具遺體搬上汽車，但未知這些人是否死於槍擊還是人踩人。而《華爾街日報》則指出，喀布爾機場的客運大樓內有至少三人遭槍殺。

阿富汗局勢：塔利班取得首都喀布爾的控制權後，不少阿富汗民眾8月15日步行到喀布爾機場，希望可以乘搭飛機出國避難。（Reuters）

塔利班15日進入喀布爾後，多國陸續安排包機協助駐當地人員撤離，因此所有民航班次已經取消，因此阿富汗民眾將就出國希望投放在這些包機上，不少人在跑道或停泊的飛機附近等待。