福建兩警員涉酒後強姦被拘　公安局：屬強姦還是猥褻仍有爭議

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-19 16:34

據《人民日報》報道，網民反映，福建省龍岩市長汀縣公安局有2名警員違反相關規定，分別出入卡拉OK和酒吧等娛樂場所，並在酒後採取暴力手段，涉嫌實施強姦。兩名警員已先後被警方拘捕。 福建省政法隊伍教育整頓辦周一（19日）發布通告稱，全國政法隊伍教育整頓中央第八督導組與該辦，於當日成立聯合調查組，對上述事件開展調查。

報道稱，其中一宗案件發生在2020年11月20日，長汀縣濯田派出所警員鄒某某違反公安禁令，連續喝酒。當晚9時許，鄒某某酒後到當地一賓館的卡拉OK，在喝酒過程中，對卡拉OK一名女侍應採取暴力手段，涉嫌強姦。事後，受害人向公安局報警，鄒某某被拘捕。

福建兩名警員遭指控強姦婦女，案件仍在調查中。（VCG）

另一宗案件則是2021年2月7日晚，長汀縣公安局出入境管理大隊一名文職人員謝某某，在當地一酒吧內為其朋友過生日期間，對其鄰桌一女子產生好感。8日凌晨，謝某某尾隨該女子上廁所之際，對其強吻，並涉嫌強姦。該受害女子向廈門鐵路公安處長汀縣鐵路派出所報案，謝某某被刑拘。

對於該兩宗警員涉嫌違背婦女意願，涉嫌強姦的案件，4月2日，長汀縣公安局政工科一名負責人向華商傳媒集團旗下「二三里資訊」表示，此事已經在處理。長汀縣公安局另一名負責人則說，雖然涉案人員已被抓捕，檢察院、紀委等亦都已介入，但案件的性質還在調查，「事實與舉報的情況可能有點不一樣，到底是強姦還是猥褻現在還有爭議」。

該局負責人續指，涉案警員都很年輕，尤其是謝某某入職不足兩個月，「很惋惜，也很痛心」，下一步將加大全局教育整頓和巡查力度，進一步提高該局警員的綜合質素。

（綜合報道）