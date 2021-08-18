東京奧運｜全紅嬋汪順等遭搶註商標　中國奧委會：應及時撤回

近日，多名中國奧運冠軍的姓名被一些企業或個人惡意搶註一事引發關注。

中國奧委會8月18日發聲明回應指，強調未經授權不得以奧運選手姓名惡意搶註商標。



綜合媒體報道，在東京奧運會落幕後，不少中國金牌選手及知名運動員的名字，被許多來自不同行業的商家瘋狂申請註冊為商標。其中，人氣最旺的女子10米跳水金牌得主全紅嬋，截至8月10日就被申請註冊商標17次，分佈在食品、服裝鞋帽、日常用品等類商品。

由於全紅嬋在中國社會知名度暴增，引起受理單位注意，因此這17項商標申請案目前都還在審核中，尚未通過。

東京奧運女子單人10米高台跳水，中國代表團最年輕一員，14歲廣東女孩全紅嬋，5跳3次拿滿分，拿下中國隊東京奧運第33金。（微博@娛樂飯桶）

不過，全紅嬋並不是被搶注最多商標的中國選手。據公開登記數據顯示，東京奧運男子200米混合式金牌選手汪順，以被註冊53次居冠，註冊商品涵蓋了中國商標申請註冊的所有大項。而這53次註冊中，有41次集中在8月5日，距離汪順奪金後不足一星期。

此外，與日本乒乓球名將伊藤美誠激烈對戰，最終收獲一金一銀的中國乒乓球女將孫穎莎，也是被搶注商標的熱門人物，且有2件獲得通過。依照數據，在這2件註冊案中，孫穎莎的名字可用在帽子、鞋襪、嬰兒服、婚紗，以及啤酒、水、奶茶、果汁、汽水等商品。

未能奪牌、但創下新亞洲紀錄的中國田徑名將蘇炳添，也被申請搶注了4次，其中有1次獲得通過，同樣也可用在帽子、鞋襪、嬰兒服、婚紗等類。

男子射擊金牌得主龐偉的名字，也被北京一間公司申請註冊18次，其中包括「龐偉射擊訓練營」。業者更聲稱龐偉本人「參與了課程設計」。但經查詢得知，龐偉並沒有在這家公司擔任任何職務。

針對上述亂象，中國奧委會8月18日發表聲明指出，社會各界開展相關商業活動，應當保持理性，確實尊重運動員合法權益，遵守相關法律法規。如未獲運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以「奧運健兒」姓名惡意搶註商標或其他侵權行為。中國奧委會指出，有上述行為的，應及時撤回和停止申請商標註冊。運動員及未成年運動員監護人有權依法追究法律責任。