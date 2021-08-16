東京奧運｜蘇炳添還想破個人最佳　決賽未能再創佳績的一個原因

中國短跑好手蘇炳添在東京奧運創下歷史，在男子100米跑出9.83秒，成為中國首名殺入奧運百米飛人決賽的選手。這名31歲的「中國飛人」接受訪問時，直言自己可以造更快的時間。



來自廣東的蘇炳添，在東京奧運創出不少驚喜，準決賽改寫男子100米的亞洲紀錄﹑跑出9.83秒的超快時間，成為歷年來首名躋身百米飛人決賽的中國跑手，惟這名中國飛人決賽跑出9.98秒的時間，最終第6名衝線。

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【重溫！蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績】

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蘇炳添在準決賽與金牌得主積及斯（Marcell Jacobs）及與美國的碧克（Ronnie Baker）同組，3人接近一同衝線，這名廣東飛人「贏個馬鼻」取得首名，並打破亞洲紀錄，絕對是中國短跑發展上已是一大進步。蘇炳添直言意想不到，「我們的小組對手實力非凡，必須使出渾身解數才有望晉級，沒想到可以跑出這個時間。」

蘇炳添在準決賽最快衝線後，十分激動。（路透社）

倘若蘇炳添在決賽跑出9.83秒的話，便可穩奪一面銀牌，可惜事與願違，這名即將32歲的跑手坦言今次賽事更清楚自己弱點，同時早已預料未能在決賽再突破自己，「當我跑出9.83秒後，我就知道這是當天的極限，而準決賽與決賽相距不足3小時，我不清楚身體可以回復至什麼水平。決賽跑出9.98秒，其實不多亞洲人可以造出這時間，所以我很開心，沒有任何遺憾。」

積及斯（左）雖然在準決賽比蘇炳添慢一點，但這名意大利跑手在決賽力壓群雄摘金。（Getty Images）

31歲，造出個人最佳時間，是否達到生涯的頂峰？蘇炳添坦言仍有進步的空間，「我覺得還有空間造出更快時間，未來有機會還想衝擊一下，別人都說這是亞洲人的極限，但我覺得根本沒有極限這一回事。」

對於會否參加2024年巴黎奧運，他重申「跑得一年得一年」：「3年後的事我也不敢答實你，如果我能跑的話就會堅持，若2023年還可以的話，自然會挑戰巴黎奧運。」

蘇炳添今屆奧運曾經跑出9.83秒，巴黎奧運會否見到他依然是未知數。（資料圖片／Getty Images）

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