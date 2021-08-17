東京奧運｜主播帶食材煮飯蹲守全紅嬋老家　同名商標遭搶先註冊

東京奧運賽場上，中國14歲跳水選手全紅嬋在女子個人10米高台決賽中，因為憑藉5跳三個滿分的零失誤表現奪得金牌，令她一夜之間爆紅，其位於廣東湛江的老家更成為網紅聖地，曾經單日有2000人打卡。



《澎湃新聞》報道，全紅嬋家鄉邁合村委主任全南山透露，每日有超過600人登記入村，有主播甚至在村內留待2、3天，自帶食材和燃氣在車上煮飯。

全紅嬋的老家位於廣東湛江。（影片截圖

全南山表稱，每晚都會有幾輛車停泊在村內，一停就是24小時，「他（主播）就是車上有麵條，煤氣也帶了過來，都呆了兩三天了」。他表示，自己沒有點算每天駛入村內的車輛數目，但入村的登記人數就有600多，而網民送給全紅嬋的零食，已暫存在村委。

事實上，自全紅嬋奪得金牌後，連日都有不少主播、網紅等到全的老家直播、拍照，完全無視全紅嬋家人的意願和感受，網民都留言指責有關行為，「為了利益打擾別人正常生活的傘兵，不會真的有人喜歡看這種直播吧」、「這些網紅就為了蹭流量，毫無底線，不想想自己的行為，給別人的生活造成困擾沒有」、「這樣打擾人家不覺得過分嗎？」。

針對上述行為，官媒《中紀委機關報》曾發文斥責，網紅主播要始終恪守道德邊界、秩序邊界、法治邊界，博流量不能沒底線；對於無底線蹭熱度行為，直播平台要切實治理，相關部門也該採取行動，對那些不顧公序良俗、踐踏社會底線的網紅主播施以懲治。

據此前報道，杭州某網絡科技公司曾在全紅嬋奪金當日，就申請將全紅嬋的暱稱「杏哥」註冊為商標，並發聲明承諾若順利註冊「杏哥」商標，絕不做任何商業性質的利用，並在未來將商標相關的知識產權及其所有權利，無償轉讓給全紅嬋或她指定的機構。此舉隨即引發輿論熱議與不滿。

然而，搶註「全紅嬋」商標一事未有被制止，反而變本加厲。據內地企業信用查詢系統「企查查」資料顯示，全紅嬋商標被多方申請註冊，至少有24個同名商標正在申請註冊，商標國際分類涉及日化用品、方便食品、服裝鞋帽等。據了解，全紅嬋於8月5日奪得東奧跳水女子10米跳台金牌，當日已有公司申請「全紅嬋」商標。