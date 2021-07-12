滴滴被查｜環時：銘記自己是社會主義民營企業至關重要

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-07-12 17:18

中國近來針對互聯網企業的經營活動採取了引人注目的加強監管措施，多家企業因不同原因中招。官媒《環球時報》10日發表評論文章稱，中國的一系列治理行動對規範市場具有重大意義，它們不應被誤讀為國家要拿互聯網民營企業「開刀」的信號。

滴滴剛在美股上市，便遭到中國監管當局的審查，其中中國網信辦扮演了主要角色。（AP）

滴滴出行等多家互聯網企業被網絡安全監管事件尚在進行中，7月10日，中國網絡訊息辦公室發布了《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見的通知。徵求意見稿指出，掌握超過100萬用户個人訊息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

《環球時報》的評論文章稱，相關企業應從中看到中國加強市場監管的決心，需要主動告別互聯網企業可以「野蠻生長」的思維，準備共同迎來一個互聯網企業有序且可持續發展的時代。

文章表示，國有企業前一個時期經歷了反腐敗、遵規守法經營等一系列治理，民營企業同樣需要加強治理。一段時間以來，圍繞民營企業、尤其是互聯網企業發生的爭議比較多，從所謂996超長工作時間到高管醜聞、客户遇害、涉嫌壟斷爭議等，可謂層出不窮，訊息安全尤其引起人們的擔心。

文章指出，每個公司的情況不同，所面臨的治理焦點也不一樣。文章提出幾點社會對互聯網民營企業的一些基本期待。

文章指，互聯網企業民營公司要像所有經營主體一樣，在社會道德和法律框架內順勢而為。它們越是壯大起來，尤其是有的企業已經成為數字社會的基礎平台，就越要建立起更加廣泛的責任意識。這個時候銘記自己是社會主義民營企業至關重要，任何時候都要堅持推動社會公平正義，推動社會核心價值觀發揚光大。要積極維護中國特色社會主義的治理體制，做這個體制忠實、有機的一部分。

文章又指，互聯網高科技公司無論在技術使用還是經營模式上往往都處在前沿位置，而且經常會走在管理措施的前頭。這種情況下每一個獲得成功的公司都要協助中國加快填補規則的空白，而切莫利用這種空白搞明顯有悖基本法律精神和負面衝擊國家管理格局的事情。

文章稱，美國不斷升級對華戰略打壓，國家安全形勢面臨一些前所未有的挑戰。中國互聯網高科技公司需要比以往任何時候都更加繃緊國家安全這根弦，不能因為有的公司股權由境外資本掌握和去境外上市等原因導致國家安全漏洞。

文章還提醒，個別互聯網企業巨頭要防止因此而驕傲，切不可用「大到不能倒」的思維與國家監管體系博弈，從而試圖用自己公司的私利影響國家的整體規則建設。