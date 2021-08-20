新冠溯源｜內地90後說唱組合推英文歌　籲美國「打開德堡的大門」

中美在新冠肺炎（COVID-19）溯源問題上持續交鋒。美國指控病毒來自中國武漢實驗室，中國則喊話美方開放包括德特里克堡在內的美國生化實驗基地。在中國網絡上，3名90後說唱青年創作了一首英文歌曲諷刺美軍德特里克堡。中國外交部發言人趙立堅也轉發該視頻。



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綜合內地媒體8月19日消息，內地90後說唱組合「天府事變」創作的英文歌〈打開德堡的大門〉（Open the Door to Fort Detrick）。

外交部發言人趙立堅也轉發視頻，並評論說：「這首歌唱出了我們的心聲。」

歌曲喊話美軍開放德特里克堡，「透明度不是你們的最愛嗎？」「那裏僱過納粹醫生、731部隊戰犯，做過人體實驗，背後曾有什麼樣的魔鬼交易？ 」「把門打開別再遮遮掩掩。」

就在不久前的8月11日，官方新華社還曾刊出美國生化實驗室衛星照。公布美軍在全球25個國家和地區建造的200個生化實驗室位置。

新華社在最後發文質問：為何美國要在全世界建立這麼多生化實驗室，由軍方主導？這些實驗室是否符合安全規範？是否曾經發生泄漏事故？

新華社曝光美國生化實驗室衛星照：

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中方持續呼籲，美軍開放包括德特里克堡在內的美生物實驗室讓世衛專家調查，並要求美方公開武漢軍運會期間美軍的反常舉動。

外交部發言人趙立堅曾連發3問質疑：請美方回答幾個問題，德特里克堡生物實驗室同電子煙疾病等不明原因呼吸系統疾病到底有何關聯？美方為何至今還不邀請世衛組織赴美徹查德堡？在溯源問題上，中國去得，美國為什麼去不得？