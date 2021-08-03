俄媒：美國德特里克堡關閉與新冠肺炎擴散並不是巧合

中美就病毒溯源問題持續交鋒。俄媒發表最新文章，強調「美國德特里克堡（Fort Detrick）關閉與新冠肺炎擴散並不是巧合」。



俄羅斯「自由媒體」網站7月31日發表題為《新冠病毒源頭——美國德特里克堡？》的文章，認為德特里克堡實驗室在新冠疫情爆發前被緊急關閉「並不是一個巧合」。

文章梳理了美國疫情爆發的時間線。在2019年新冠疫情爆發前夕，德特里克堡周圍發生了很多奇怪的事情。

揭開美國德特里克堡神秘的面紗（請點擊大圖瀏覽）：

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文章指出，德特里克堡在新冠疫情爆發前被緊急關閉，這一決定並非憑空而來，而是在馬里蘭州出現「不明肺炎」病例後做出的。

2019年7月，德特里克堡附近兩所養老院出現首批「不明肺炎」病例。與此同時，美國疾控中心（CDC）網站發布了關閉德特里克堡實驗室的消息。

在上述事件發生後，「不明肺炎」隨後在美國迅速蔓延。2019年9月，馬里蘭州疾控中心發布報告顯示，「不明肺炎」與電子煙有關。威斯康星州和弗吉尼亞州等地開始出現大量「電子煙肺炎病例」。

該消息公布後不久，即2019年秋季，一種未命名的冠狀病毒也開始在美國傳播。

美國國立衛生研究院數據指出，2020年初從美國各地收集的2.4萬份血液樣本中，檢測出部分樣本帶有新冠病毒（SARS-CoV-2）抗體。

文章強調，德特里克堡被緊急關閉與「不明肺炎」擴散並不是一個巧合。