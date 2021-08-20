教育雙減｜從月賺2萬到一周400　北京前教員為交租教房東兒子英文

內地重拳整治校外培訓行業，教育「雙減」下，補課及培訓從業員前景引人注目。據《時代周報》報道，在培訓機構裁員潮下，從事教研和教師職位者反而最難轉行，有被龍頭在線教育公司裁員的民眾近日累計投出近200份簡歷仍無果，而受壓於北京的房租下，他甚至以遠低於當地家教市場平均數的價格，接受了為房東兒子輔導英語的邀請。



報道指，林辰（化名）月初被公司人力資源部叫到「小黑屋」內，HR客氣地向他稱因公司業務調整，以後不能再和他一起共事。原本，林辰所在的部門規模接近百人，但最終近60%人被裁，只有40餘人留下。

失業後，林辰已累計在招聘網站上投遞了186份簡歷，方向仍是英語教研和教學職位，可是僅有幾次面試機會，最終亦沒有下文。原本月入差不多在2萬元的他表示，培訓機構中從事運營、產品和技術等偏向互聯網方向職位的人最容易轉型跳槽，而對他們這種在行內教研職位上已工作四五年的人而言，轉行意味着工作經驗完全白費，成本太大，因此他還是希望能找到一份教育行業的工作，只要工資不是打個五折，他覺得都有商量餘地。

內地校外培訓行業向來火熱，惟教育「雙減」下恐成絕唱。圖為某教育培訓機構的廣告宣傳。（南方都市報）

現時，林辰唯一的收入來源就是每星期幫房東兒子輔導英語兩小時，待遇僅為每小時200元。為了重返職場，他和十幾個同事組建了一個微信群分享求職信息，可半個月過去，全部人無一例外皆沒找到工作，現時眾人都開始焦慮。

至於林辰的父母則希望他能回家鄉考取教師編制或是公務員，不過他覺得隨着大量培訓機構員工失業，今年相關競爭會非常激烈，且比起穩定的公辦學校，他還是更喜歡校外培訓機構互聯網化的工作氛圍。

同樣在月初被某培訓機構解僱的江雪（化名）則憶述，公司內部上月底就開始傳出大規模裁員的消息，當時公司高層還在例會上就此狠狠駁斥，「沒想到沒過幾天就被『打臉』」。

她坦言，教研和教學這部分工作經驗相當於「沉沒成本」，很少有人有從頭再來的勇氣，而與林辰不同，經父母親戚勸說，她決定離開廣東廣州，回家鄉湖北仙桃專心準備事業編考試，並在周一（16日）在朋友圈留下「朋友們，我堅持不住了，準備撤退。以後大家來找我玩啊！」這句話。