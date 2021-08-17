教育雙減｜新東方報名後未開課學生　可獲無條件退款

中央上月發布教育雙減政策，冀減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔。政策出台後，內地規模最大的培訓機構「新東方」的一舉一動備受關注。新東方教育科技集團副總裁李亮今日（17日）指，報名後未開課的學生可獲全數退款，已開課則按照已完成課時扣除相應學費，再退還餘下費用。



《北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施》新聞發布會上，新東方教育科技集團副總裁李亮介紹，自中央發布教育雙減政策，在北京市相關部門的監督指導下，新東方一直努力從課程內容、授課時間、資金監管、收退費政策等方面嚴格落實「雙減」工作要求，切實減輕學生課外負擔，保障學生和家長正當權益。

對於學生退費要求，新東方一直堅守「無條件按比例退費」承諾原則，對於報名後未開課學生的退費要求，無條件給予退費。對於已開課學生的退費要求，按照已完成課時扣除相應學費，其餘全部無條件退費。目前，新東方提供現場、電話、官網、微服務、App等多種線上線下自助退費渠道，直接辦理退費業務，保證便捷快速將費用退還給學生和家長。

在教育雙減政策出台後，外界一直將焦點落在「新東方」身上。新東方多次傳出用其他方法繼續提供培訓課程，包括「公海集訓」以逃避政策規限，開設新課程轉型培訓「優質父母」等等。