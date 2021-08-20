湖南女學生稱遭教師強吻猥褻後患PTSD　校方聲明被指有漏洞惹疑

湖南長沙一中學教師被指猥褻女學生，大量細節近日曝光，長沙教育局官方予以回應，該案幕後諸多官方處理細節也成為外界關注焦點。



據了解，長沙長郡中學老師段向陽曾在2020年8月猥褻中學女生李梅，事後向女生家人轉賬2萬元（人民幣．下同）並寫下保證書，承諾三年內不在長郡中學教書，不擔任老師。然而，事發半年後，李梅發現段向陽在由長郡中學託管、「一脈相承」的湘陰文郡洋沙湖中學繼續任教。

文郡洋沙湖中學多名學生證實，段向陽從今年2月28日開始任教，周一（16日）晚才退出了班級群。周三（18日）上午，長沙市公安局天心分局發布通報稱，前一日5時許，段某某到公安機關投案，因涉嫌強制猥褻罪，已被刑事拘留。

針對段向陽猥褻女生的細節，網傳文章稱，李梅就讀於長沙市長郡中學，正讀高三。段向陽不僅是長郡學校的數學老師，也是李梅的鄰居。2020年暑假開始，她每天去段向陽家補課，價格為每節課2000元。一名曾上過段向陽一對一輔導班的學生透露，補習確有其事。由於學校每年都會根據成績重新分班，考試的成績將決定學生是否能進入實驗班，因此，很多學生會上學校老師的補習班。

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2020年8月底，李梅最後一次到段向陽家裏補課時，段向陽對其實施強吻、摸胸等猥褻行為。事後段向陽的母親、妻子和妹妹約見了李梅的父母，希望協商解決這一問題，段向陽並寫下一份承諾書，承認自己在輔導女生時「有不軌行為，有違師德，對女生造成了身體與心靈的傷害」，更承諾申請病休，想辦法在規定時間內辦理病退；三年之內不在長郡中學任教，不擔任老師；三年之後，協議取消。

雖然雙方達成協議，但是李梅稱這件事帶給她的傷害遠沒有結束。很長時間以來，她看到和段向陽長相相似的人就會汗毛豎起、瞬間僵硬，自己的學習狀態、心理狀態很不穩定，出現了一系列的PTSD反應（創傷後應激障礙）。她曾向律師和老師尋求過幫助，但最後都因為沒有實質性的證據失敗。

近日，時隔一年，李梅選擇將自己的經歷公開，「想讓所有人知道段向陽的真面目」。幫李梅在網上發文的朋友提到，他們發現段向陽雖然離開了長郡中學，卻在長郡中學託管的另一所學校任教。他們認為段向陽沒有受到應有的處罰，更沒有遵守三年內不再任教的承諾。

長郡中學多名同學告訴記者，2020年暑假開學前，學校稱段向陽老師因肝硬化住進了ICU，因此不能繼續工作。當時，很多同學並不清楚發生了什麼。2021年下半年，有學生發現段向陽被調到了湘陰文郡洋沙湖中學。

文郡洋沙湖中學。（澎湃新聞）

今年5月23日，文郡洋沙湖中學微信公眾號的一篇推文中提到，段向陽是長郡中學委派的班主任，是中學數學高級教師。周二（17日）中午，該校官方微博發表聲明稱，段向陽在高一年級代課3個月，7月16日學期結束後已離職返家。多名網友質疑其文件上未加蓋公章，隨後官微又重新附上有公章的聲明。

然而，聲明中的內容與學校學生講述的情況有多處不符。文郡洋沙湖中學多名同學稱，段向陽於今年2月28日「空降」到該校任職，剛來時任高一04班班主任，上任不久後就被任命為數學備課組組長。該班的小陽透露，他們在上學期結束時得知，前任班主任因工作編制問題調回長沙，將有新班主任接替工作，但直到開學當天才得知新班主任是段向陽。自我介紹的時候，段向陽稱自己是長郡中學調來的，除了自己的姓名以外，並沒有透露過自己因為什麼原因來到這裏，「當時還覺得很幸運，畢竟是長郡中學的老師」。後來，有家長詢問段從長郡離職的原因，他只說自己在該校教了二十年，「來了就再也回不去了」。

據了解，6月中旬，學考結束分科分班後，段向陽又轉到高一01班任班主任，這個班級也是學校的「清北班」，前不久他剛剛被任命為年級組長。班上同學告訴記者，段向陽曾在上課時提到，將會帶完他們這一屆。

這個暑假，段向陽作為帶隊老師帶領同學參與了暑期研學活動，並獲得表彰。小陽提供的一張聊天記錄截圖顯示，段向陽在周日（15日）早上還曾發布過工作通知，這也與校方聲明內容不符。多名同學證實，周一晚，段向陽才從高一01班的班級群退出。

根據《中華人民共和國教師法》第三十七條規定，教師有品行不良、侮辱學生，影響惡劣的，由所在學校、其他教育機構或者教育行政部門給予行政處分或解聘，對於情節嚴重，構成犯罪的，需依法追究刑事責任。至於段向陽為何可以繼續任教，截至發稿校方也未回覆。