神舟十二號｜航天員二次出艙在即　官方揭秘與首次不同之處

神舟十二號航天員乘組將於近日擇機進行第二次出艙，針對第二次出艙活動，中國航天員科研訓練中心研究員、航天員系統副總設計師吳大蔚進行了揭秘。



據《央視新聞》報道，8月16日，航天員與地面進行了出艙程序演練和機械臂的在軌操作，進一步熟悉固化了出艙程序。

其中，吳大蔚表示，「在第一次出艙，我們進行了詳細的各方面的數據分析，所以在整個大的程序上是沒有變化的，只是在各個工作塊之間的時間分配上做了一些調整，包括跟天地的這種溝通上，哪些可以精簡提高他們的效率。這個和調整的這種變化，都跟天上的航天員及時做了溝通，他們也第一時間能夠理解咱們所有的這種核心和要點，主要就這些。」

中國航天員首次出艙畫面：

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而由於執行出艙任務的航天員做了調整，因此航天員對艙外航天服的尺寸進行了調節，更換了手套型號，補充了艙外航天服攜帶的消耗品。目前，航天員已完成艙外航天服的狀態確認。

她稱，航天員要保證自己在8個小時的出艙活動當中，完好的這種體能狀態，出艙之前身體也是健康的，所以他們會在出艙前相應的，除了鍛鍊以外的運動肺功能的檢查，一系列的這個尿常規的測試等等這些工作也要按計劃開展，確保他在出艙前，是一個很好的狀態。

吳大蔚指出，根據任務安排，第二次出艙活動將抬升一個全景相機，安裝一套擴展泵組，為後續太空站擴展艙段做好準備。

自2021年6月17日順利進駐天和核心艙以來，神舟十二號航天員乘組在軌工作生活已滿2個月。天和核心艙內外景曝光：

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期間，航天員乘組先後圓滿完成了貨運飛船物資轉移、天和核心艙組合體管理、大機械臂操作等工作；開展了首次出艙活動和艙外操作試驗，以及多領域的空間科學實驗與技術試驗等任務，達到了階段性工作目標。

航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波6月17日搭乘神舟十二號載人飛船進入太空，並進駐「天和」核心艙，開啟三個月的太空之旅。在7月4日，他們完成首次出艙活動。