新冠肺炎｜福建增1宗由台灣輸入個案　患者隔離期屆滿後曾搭動車

據福州市衛健委消息，福州周四（19日）新增1宗由台灣輸入的新冠肺炎確診個案，患者曾在上海進行14天隔離檢疫。



患者隔離期屆滿後曾於上海虹橋站搭動車。（百度百科）

通報指，16歲男子張某某曾於今年4月前往台灣，7月20日持核酸檢測陰性結果，隨其母親一同搭乘飛機，由台灣返回大陸，在上海入境並進行了14日集中隔離。

8月3日，張某某解除隔離檢疫，翌日由上海虹橋站搭乘動車到福州站，後又轉乘動車到福清站，並通過閉環轉運至龍田鎮家中進行了7天居家健康監測。張某某在8月4日、10日進行的核酸檢測均為陰性。

8月10日，張某某解除居家健康監測，後由福清市繼續對其進行健康監測。8月11日，張某某曾前往當地醫院接種新冠疫苗。8月18日，福清市安排對其進行核酸檢測，結果呈可疑陽性。8月19日，福清市疾控中心對原標本覆核結果為達安試劑雙靶標陽性。

內地19日新增4宗新冠肺炎本土個案。（新華社）

通報稱，截至8月19日12時，已排查到張某某的密切接觸者13人、密切接觸者的密切接觸者14人，均已落實隔離管控措施，核酸檢測結果均為陰性。已採集相關場所的物品、環境等標本30份，核酸檢測結果均為陰性。擴大人群採樣2433份，核酸檢測結果均為陰性。

此外，另據國家衛健委消息，內地19日新增33宗新冠肺炎確診個案，其中29宗為境外輸入個案，包括廣東9宗、雲南6宗、北京2宗、遼寧2宗、上海2宗、福建2宗、河南2宗、天津1宗、黑龍江1宗、江蘇1宗、四川1宗；本土個案4宗，江蘇2宗、雲南2宗。