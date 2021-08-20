美空軍部長揚言製造武器令中國恐懼　華春瑩：問問解放軍同不同意

新任美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）在接受媒體採訪時說，他的目標是製造「讓中國感到恐懼」的超前技術，比如當前美國空軍正在推進的F-35隱形戰鬥機升級項目。



對此，中國外交部發言人華春瑩在8月20日的例行記者會上回應稱，「肯德爾說要讓中國感到恐懼，我建議他去問問我們中國人民解放軍空軍同不同意。」



《香港01》製圖

近年來，中國在軍隊建設、武器更新方面進度明顯加快。（微博@東部戰區）

美國「防務新聞」網站8月17日報道，肯德爾在接受採訪時表示，美國空軍目標應該是開發「嚇到中國」的那種跨越式技術。但空軍能否做到這一點，取決於國會是否同意退掉不合時宜的老舊飛機。肯德爾指出，中國空軍的現代化比預想快得多，這意味着美國空軍要做更多的工作。

目前，肯德爾重點關注F-35戰機的Block 4升級項目，這一升級將幫助F-35擴展其計算機能力，並增加新的武器和傳感器。

華春瑩表示，英國學者馬丁·雅克（Martin Jacques）說過美國在伊拉克和阿富汗的每一個案例當中都享有巨大的軍事優勢，但無一例外都以失敗告終了，因為贏得戰爭的關鍵因素是人心，而不是軍事優勢。「我想美國在越南、伊拉克和阿富汗這樣的教訓已經很多了。」

中俄聯合軍演，解放軍展示軍事能力：

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值得一提的是，此前在中共十九大上，習近平就提出要建成「世界一流軍隊」，其後北京不斷加強軍改，並頻繁提到「備戰打仗」，引發外界關注。

近期阿富汗政權一夜間被顛覆，美軍倉促撤離，包括中國在內的周邊國家陷入敏感期；台海局勢不斷升温；中美在周邊海域摩擦持續。這一背景下，解放軍四大戰區密集演練，周邊海域連日展開海空大演習。