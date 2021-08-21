神舟十二號｜下月返地球航天員尚有三項任務　準備迎接神舟十三號

正在中國太空站天和核心艙上的神舟十二號航天員聶海勝及劉伯明，在周五（20日）早上進行第二次出艙活動，成功安裝艙外的熱控擴展泵組、抬升艙外全景攝像機D，以及組裝艙外工具箱。航天員將會繼續開展太空科學實驗和技術試驗，並計劃在9月中旬返回東風著陸場。

中國航天員中心航天員系統副總設計師王春慧出席央視節目，介紹航天員後續的工作重點。



王春慧介紹航天員後續的任務主要有三項，其中包括要準備迎接神舟十三號。（影片截圖）

王春慧指出，經歷第二次出艙活動後，航天員後續的任務主要有三項，第一項是要做好收尾工作，比如說維護保養出艙服等等。第二項任務是抓緊鍛煉身體，為返回地球做一些適應性的調整。王春慧表示，航天員中心有一個失重生理效應的防護團隊，會根據航天員現在的身體狀況，肌肉、骨骼、心血管等方面的情況，做出適應性的鍛煉方案，以保證他們回到地球以後能夠更好地進行後恢復，每天也都會根據他們的狀況，提供「鍛煉處方」來進行調整。

至於第三項任務，就是要準備迎接神舟十三號。王春慧稱，航天員接下來要對太空站內的一些物資物品進行梳理、盤點，便於下一波航天員乘組過來後很容易地找到東西。另外，太空站一些設備需要從貨船裡邊進行一些轉移、布置等等，也要對太空站的各種功能進行一些設置，為迎接下一波航天員乘組的到來做准備。王春慧透露，其實第二次出艙活動中，航天員把兩個腳限制器都放到艙外工具箱上，也是為航天員的後續工作做準備。

圖輯｜第二次出艙圓滿完成既定任務 航天員將下月返回地球

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另一方面，王春慧亦有提及「再生式生命保障系統」，直言其是關係到中國太間站將來能不能可持續運行，是真正在軌運行下去的一個非常關鍵的技術，目前通過在軌驗證是非常好。王春慧介紹，再生生保共涵蓋五個大方面，從水中制氧的電解制氧、去除二氧化碳及微量有害氣體、將尿液再生生成水，還有水處理及二氧化碳的還原等。

王春慧稱，從運行一個月的情況來看，三名航天員每天大概需要11升至12升水，目前通過該系統生成可以保證有9公斤水，使水資源的閉合度達80%，再加上二氧化碳還原所產生的水，閉合度就能夠提升到90%以上。如果不采用「再生生保」，三個航天員在軌一年涉及物資接近7.5噸，如今則下降至僅得1.1噸。