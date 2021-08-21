阿里性侵風波｜1疑犯被指定居所監視居住　妻堅信丈夫被冤枉

阿里巴巴日前爆出女員工遭客戶和上司性侵，疑犯王某文、張某已因涉嫌強制猥褻罪，被山東濟南依法採取刑事強制措施。王某文的律師鄭曉靜近日透露，目前警方對王採取指定居所監視居住作為刑事強制手段。另一方面，王某文的妻子已向檢、警機關遞交材料，堅持認為丈夫是被冤枉。



據了解，王某文於本月10日被刑事拘留，翌日被指定居所監視居住。內地刑事訴訟中強制措施包括拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，據鄭曉靜介紹，簡單而言從拘留到作出批捕決定的最長期限有數種，一種是10天的，一種是14天的，一種是37天。目前，律師方面已向檢方提交「不予批捕」申請書，刑訴法規定檢方不批准逮捕的，公安機關應當在接到通知後立即釋放；對於需要繼續偵查，並且符合取保候審、監視居住條件的，依法取保候審或者監視居住。

王某文的妻子則認為丈夫是被冤枉的，並表示她已向濟南的檢察、公安機關遞交了一份材料。她指，周某報案當天丈夫就去了當地公安局接受調查足足24個小時，回到安徽的家時已是凌晨5時多。周某的網帖在8月7日爆出，兩日後的早上，她送丈夫到去濟南的車站，此後二人再未聯繫。她又透露，事發後丈夫曾給她講了整個過程，稱周某存在主動，與警方通報的情況不同。不過她未能提供證據來證實有關說法。

涉事女員工周某日前用8000字長文自述稱，她於7月27日前往濟南公務出差期間，在酒桌上被迫陪酒繼而被灌醉，先遭客戶張某（山東華聯超市員工）猥褻，遭摸胸、腿、私處，後來在酒店住宿時又被其男上司王某文四次進入房間強姦，醒來時全身赤裸，內褲也丟失。

事後，濟南市公安局槐蔭區分局通報指，經查證，7月27日晚至28日凌晨，王某文先後四次進入周某房間。27日晚上11時16分，王某文返回酒店前台，持周某及本人身份證，經前台電話聯繫徵得周某同意後，辦理了周某房間的房卡，並於11時23分進入周某房間。在房內，王某文對周某實施了強制猥褻行為。惟通報同時指出，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。目前案件仍在進一步偵辦中。