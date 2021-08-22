神舟十二號｜多項核心技術源自大學　出艙服應對太空200度溫差

中國航天員完成第二次出艙活動的任務後，中國官方披露指，神舟十二號載人航天任務中有許多關鍵核心技術就是來自大學。



8月22日，據央視消息，神舟十二號載人航天任務中有許多關鍵核心技術就是來自大學，比如兩次出艙所使用的艙外航天服上面，就有來自大學的科研成果和產品。其中，航天員出艙活動所使用的是中國自行研製的第二代出艙航天服，這套出艙航天服的關鍵部件——面窗組件來自鄭州大學。

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鄭州大學橡塑模具國家工程研究中心執行主任劉春太表示，「實際上用了我們兩套產品，一套就是我們發射時艙內服的面窗，另外一套就是我們航天員出艙時出艙服的航天面窗。」

他介紹，「這個出艙面窗，我們面臨非常苛刻的太空環境，比如說正負200度（的温差），另外就是輻射、高速的衝擊等等。這些都對我們整個製造過程帶來極大的困難。包括我們要對它進行爆破的模擬，對它衝擊的模擬，對它熱輻射的模擬，同時對我們成型的品質，也提出了更高的要求，確保航天員的安全。」

據了解，在神舟十二號的載人航天任務中，北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學等幾十所高等院校深度參與，在航天員空間應用、載人飛船、運載火箭、發射場、測控通信、着陸場、空間實驗室等八大系統中，大學承擔了關鍵性技術難題和科研任務，此次神舟十二號飛船首次採用的自主快速遠導中瞄點直接交會對接技術僅用6.5小時，神舟飛船就與天和核心艙、天舟二號組合體對接，其中的關鍵部件，交匯對接微波雷達信號處理機，就來自北京理工大學航天電子技術研究團隊。

中國航天員與地球同框拍照畫面，艙外航天服細節受矚：

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據中國載人航天工程辦公室消息，2021年8月20日14時33分，經過約6小時的出艙活動，神舟十二號航天員乘組密切協同，完成此次出艙活動期間全部既定任務，航天員聶海勝、航天員劉伯明已安全返回天和核心艙，比原計劃提前了約1小時。

此次出艙活動，天地間大力協同、艙內外密切配合，先後完成了艙外擴展泵組安裝、全景相機D抬升、艙外設施組裝等任務，進一步檢驗中國新一代艙外航天服的功能性能，檢驗了航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

目前，神舟十二號載人飛行任務已經進入第三個月。後續，航天員乘組將繼續開展空間科學實驗和技術試驗，計劃9月中旬返回東風着陸場。返回前，神舟飛船還將進行繞飛及徑向交會試驗。