周江勇落馬｜傳家族5億搶先入股　螞蟻集團緊急發聲明否認

浙江省委常委、杭州市委書記周江勇落馬，有傳其家族涉嫌在螞蟻集團首次公開發售（IPO）前突擊入股，令阿里巴巴、螞蟻集團再次陷入輿論風波，兩間公司的實際控制人馬雲與周江勇的合照更在網上廣傳。

針對傳聞落馬官員入股一事，螞蟻集團回應稱不存在。



螞蟻集團近來的爭議不斷。（視覺中國）

螞蟻集團周日（22日）發布聲明指，該集團在此前IPO的發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股的情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。集團從未與謠言中提及的律師事務所及律師開展任何形式的業務合作，將通過法律程序維護自身合法權益。

周江勇受查消息一出，網上就流傳同樣於近期被查的寧波海曙區委書記褚孟形的妻子胡敏春「撈人」，通過浙江省委高官運作，向保護傘周江勇等人提要請求，但後者未有實質性援手。

馬雲與周江勇更多的合照被翻出（點擊大圖瀏覽）：

傳言指，任職律師的胡敏春提供的線索之一，是去年11月，浙江一間金融科技公司的上市計劃被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資5億元（人民幣，下同）搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元。她還稱，自己及團隊熟知此事，是因為她不僅代理了一些客户突擊入股，也參與了上市失敗的善後，甚至包括一些資金的路徑安排。

傳言流開後，除螞蟻集團聲明外，中國知名律師陳有西亦在朋友圈發文指，上述文章是胡敏春編亂造的謠言，她早於丈夫褚孟形出事前數月，就已經被協助調查，失去人身自由，「所謂她為丈夫打點找人，無人幫助而舉報其他官員，完全是想象虛構的胡編亂造」、「她和海曙書記，也並沒有正式登記結婚」。

馬雲表演慾望強烈，早年間的一些話被翻出（點擊大圖瀏覽）：