中科院研發天地往返飛行器　最快每秒8.5千米為音速25倍

據央視周日（22日）報道，中國科學院力學所「懷柔JF-22超高速風洞」將於2022年建成，作為研製新一代飛行器的搖籃，JF-22超高速風洞可以復現40公里到100公里高空，提供時速最高達10公里每秒、相當於約30倍聲速的飛行條件。

報道披露，天地往返飛行器的標註最高速度可達25馬赫，也就是音速的25倍，每秒大約行駛8.5千米。



中國科學院力學所研究員、懷柔激波風洞項目負責人姜宗林指出，JF-22風洞的一個最基本的思想就是研發天地往返系統，做成之後可以把衛星發射、航天器發射的費用減少90％。

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報道畫面中出現的新型高超音速飛行器，最高可達12馬赫，也就是超過4,000米每秒。旁邊的文字說明顯示「吸氣動力」、「機動飛行」、「全球到達」等字樣。

據悉，中國東風-17導彈，是第一款真正服役的超高音速武器，速度高達20馬赫。報道還披露一款神秘的「天地往返飛行器」，是黑色三角帶鴨翼造型，尾部揹着一個小飛機，標註最高速度可達25馬赫，也就是音速的25倍，大約8.5千米每秒。

姜宗林表示，這些飛行器若研發成功，只需要5倍到10倍的聲速在大氣層飛行，便可在一兩個小時內抵達全球任何一個地方。

此前7月16日，中國亞軌道重複使用運載器飛行演示驗證項目首飛取得成功，為中國重複使用天地往返航天運輸技術發展奠定基礎，為實現領域創新發展和自主可控邁出第一步。相關報道僅有文字，沒有任何配圖，中國國防科工局新聞宣傳中心官方抖音帳號「中國軍工」7月17日在回應該項目相關消息時稱，「過於先進，不便展示」，引起網民熱議。

中國還曾於2020年9月4日發射過一款可重複使用的試驗航天器。彼時，這款航天器被指與「神龍」空天飛機有關。而「神龍」被認為是對標美國的X-37B空天飛機。