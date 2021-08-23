陝西暴雨｜勉縣逾萬人受災　藍田縣三名通信公司員工失蹤四日

近日，陝西多地遭暴雨襲擊，其中在21日至22日，漢中市勉縣大部遭受特大暴雨，最大降雨量237.7毫米，最大小時雨量72.5毫米，為該縣有氣象監測數據以來極值。據初步統計，截至22日下午4時，全縣11639人受災，直接經濟損失合計約4.5億元人民幣。



中新網23日報道指，受暴雨影響，勉縣城區受災嚴重，有變電站主控機房進水，造成城區21000戶6萬人供電困難；縣城自來水公司主電纜和機房被浸泡，全城三分之二居民約6萬人供水困難，短時間內難以恢復正常生產。

此外，漢惠渠北幹渠西寨段決口15米，水流經農田進入勉縣城區，加之城區本身遭受特大暴雨，城區6條主幹道積水嚴重，最深達60厘米左右，千餘輛汽車被淹。

勉縣長溝河鎮曾一度失聯，救援人員緊急步行前往該村運送通訊器材。中新網報道指，長溝河鎮受災嚴重，全鎮範圍內電力、通訊中斷；部分群眾房屋、鎮機關、派出所進水，道路損毀嚴重、多處山體出現塌方。

藍田縣三名通信公司員工失蹤

此外，暴雨也導致西安藍田縣部分地區停電、信號中斷。據《1018陝廣新聞》，8月19日晚上，一家通信公司藍田維護站的3名工作人員駕駛汽車，冒雨前往藍橋鎮搶修通信線路途中失聯，到目前已將近4天。

事發後，公司運用相關技術發現了三名同事的失聯地點，並安排人員尋找。同時，救援隊也在事發地藍橋鎮的上游和下游進行尋找。

據陝西省水利廳，8月22日8時至23日8時，陝西關中南部、陝南大部普降中到大雨，漢中東南部、安康西部暴雨，局地大暴雨。

陝西省境內共有32條河流40站出現洪峰47次。 月河長槍鋪站8月22日下午5時30分出現超保證洪水3210立方米每秒，為1959年建站以來並列最大洪水 ；池河馬池站8月22日下午1時20分出現超警戒洪峰流量1720立方米每秒，為1967年建站以來最大洪水 ；漢江洋縣站8月22日17時形成2021年第一號洪水 。