周江勇落馬｜浙江會議強調須敬畏政治紀律　「保持親清政商關係」

中央紀委國家監委上周六上周六（21日）通報，浙江杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據《北京青年報》報道，周江勇被查後，浙江、杭州、温州政府陸續召開會議，傳達中共中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。



杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（視覺中國）

報道指，杭州市是周江勇落馬時的主政地，温州市則是他曾經的主政地。資料顯示，周江勇出生於1967年9月，浙江寧波人。1985年8月參加工作後，周江勇一直在浙江任職，歷任舟山市委副書記、市長、舟山市委書記、温州市委書記，並於2017年6月躋身浙江省委常委，隨後更在2018年5月任浙江省委常委、杭州市委書記。

值得注意的是，浙江、杭州和温州的這幾次會議，都特別強調了一些共性的問題。比如政治規矩。浙江省委的會議強調，必須對政治紀律、政治規矩懷有敬畏之心。杭州方面則強調，堅決貫徹落實國家主席、中共總書記習近平對浙江、杭州的重要指示批示精神，堅定不移貫徹中央和省委決策部署。

除了政治規矩之外，政商關係也是非常值得關注的一點。8月21日晚，浙江省委常委會特別提到，要始終嚴格要求自己，保持如臨深淵、如履薄冰的謹慎，把好權力關、金錢關、美色關。杭州的會議也強調了這一點，「要恪守清正廉潔政治本色，以案為鏡、以案為戒，知敬畏、存戒懼、守底線，堅決做到嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，從嚴管好自己、管好家屬子女和身邊工作人員，始終保持親清政商關係。」

與此同時，在8月22日深夜，網路金融巨頭之一螞蟻集團發布聲明，稱網傳相關人員「入股螞蟻集團」為不實謠言，螞蟻集團在此前IPO的發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股的情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。,而在聲明前，網上流傳有關「周江勇家族在當地一家公司IPO前突擊入股」。

馬雲與周江勇的合照曝光（點擊大圖瀏覽）：

而在8月23日，中紀委國家監委官網發布消息，稱為進一步優化親清政商關係，杭州市紀委監委部署開展影響親清政商關係突出問題專項治理。專項治理主要聚焦「領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理『回頭看』以及規範領導幹部配偶、子女及配偶經商辦企業行為」。其中杭州重點明確10種利益衝突情形，要求在3個月內完成糾改，市紀委監委將對至少10%的自查人數進行再檢查，治理覆蓋的人員包括「全體在職以及近三年來退休、離職的市管領導幹部」。