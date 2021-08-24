阿里性侵風波｜涉事男妻子發文提五大疑問　指控女方「主動勾引」

阿里巴巴性侵案持續受到關注。警方最新通報稱「沒有證據證明有強姦犯罪事實發生」。目前警方對涉嫌猥褻的當事人王某文采取監控住所的刑事強制手段。王某文妻子最新發文，提出5點質疑，指控女方主動勾引。



針對網絡上傳的沸沸揚揚的阿里女員工周某被上司性侵一事，北京時間8月14日，濟南警方公布最新調查結果，涉事兩名男子阿里巴巴集團王某文、濟南華聯超市張某因強制猥褻罪被刑拘，但涉事女員工周某沒有被強姦。

通報結果引發網絡熱議。除因案件存在諸多疑問，還因為周某在這過程中出現諸多行為和選擇不合理，與上司的關係也讓人猜疑。8月23日晚，王某文妻子透過微博發長文，對女員工周某提出質疑。文章稱，自己的丈夫是犯了錯，但他的錯遠不及犯罪，不應該因為酒後衝動回應了周某的勾引，就被貼上涉嫌強制猥褻的標籤。

她指出，周某在出租車上有主動勾引王某文的行為，並聲稱得到與王某文、周某當時一同在場的第三人的證實。

王某文妻子對案件提出五點質疑：

第一、「周某在出租車上有主動勾引我丈夫的行為，主動摟抱、亂摸、親吻我丈夫，算不算強制猥褻？」

第二、「周某是否真的因為醉酒而沒有意識？」

第三、「周某為什麼會在退完房之後才報警？」

第四、「周某在8月6日大鬧阿里食堂是被逼「豁出去」，還是想引導輿論？」

第五、「另據我獲知，周某的酒量極好在同事裏是公認的（望警方調查取證），喝350ml的低度酒並且吐掉的情況下，是難以醉到失去行動能力的。並且周某自己的打電話發消息的對象之明確，時間拿捏之準確，第二天主動聯繫張某的行為之詭異，與自己在網上杜撰的人設之差異，也表明她是意識清醒並且意圖明顯的。希望司法機關予以明察！』

除上述問題，王某文妻子再次梳理了整個事件的時間線，並指出周某在自述中出現的6大疑點。疑點包括周某稱自己被「強迫飲酒」，但警方通報指不存在這一說法；張某稱王某文「偷辦房卡」，但警方證實，周某取得本人同意後通過酒店前台辦的房卡等。

阿里性侵風波在8月7日因微博博主趙宏民爆料而引發輿論沸騰。阿里巴巴女員工周某自曝被要求出差山東濟南，在陪酒後被客戶（濟南華聯超市張某）灌醉後遭到猥褻。隨後，直屬領導（王某文）為之開好房間，不過期間四進四出，女員工醒來後發現自己可能遭到強姦。

該女員工提到，在阿里巴巴內部向多位領導反映情況無果，遂前往食堂發傳單，卻被保安搶走。隨後，濟南警方介入調查，涉事員工王某文遭開除阿里多位主管也引咎辭職或記過處分。不過，最新的通報結果卻再次引發網絡的不同解讀。