重拳監管催谷教育「雙減」　全行業受重創甚至撼動樓市｜封面故事

內地推動教育「雙減」（減輕學生作業及校外培訓負擔），力度空前強勁，國務院教育督導委員會辦公室更表明，各省區市每半個月就要通報工作落實進度，未能落實者將被究責。



催谷之下各地先後出台嚴苛措施，甚至鼓勵舉報。首當其衝的各間校外培訓機構隨即紛紛傳出「災情」，其中在北上廣深有多間分店的「華爾街英語」（Wall Street English）學習中心，縱有12年經營經驗卻難以適應新轉變，近日傳出破產消息。另一方面，教育「雙減」亦衝擊樓市，以深圳為例，「學區房」熱度明顯降溫，比市價便宜500萬元以上的單位仍然乏人問津。



然而，即使教育雙減是「出師有名」，但對市場而言需求仍然存在，結果就有不少校外培訓機構「掛羊頭賣狗肉」，聲稱以愛國主義教育為主題，實際內容卻是補習數學和參加數學競賽，並且用「暗語」賣廣告。《香港01》再度推出「雙減」政策專題，了解重拳監管下校外培訓行業的現在與未來，探討會否因打擊面不斷擴大並且走向極端，使整治亂象變成衍生更多亂象。



已被列為要加大執法力度的「重點領域」

簡單回顧一下教育「雙減」的由來，一切始於中共中央辦公廳、國務院辦公廳在7月24日印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。《意見》一方面要求學校教育教學質量和服務水平進一步提升，另一方面要求校外培訓機構培訓行為全面規範。

其後在8月12日，國務院印發《法治政府建設實施綱要（2021—2025年）》，是「十四五」時期全面推進法治政府建設的路線圖。其中在第五部分「健全行政執法工作體系」中，列明要加大重點領域執法力度，教育培訓赫然在列。（點擊閱讀全文）

早期報道：教育「雙減」重創行業 過激整頓校外培訓變「黑惡」？｜封面故事

事實上，《雙減意見》本身就已列明要「堅持從嚴治理」，「嚴禁」、「嚴格」、「嚴肅」、「必須」等字眼經常出現，是故《綱要》就是反映出官方對整治校外培訓行業的重視，以及絕不會留情。

更甚者，為方便市民及時反映校外培訓機構違法違規培訓行為，以及在職中小學教師違規補課等情況，全國多地教育廳均已公布監督舉報的網絡平台、電話、網址等資料，可舉報的對象包括有中小學的教師。（點擊閱讀全文）

引發校外培訓機構倒閉潮

嚴苛措施固然見效快，但難免過程有瑕疵，不留情變得不近人情。安徽馬鞍山市含山縣早前有執法人員「踹門查補課」，當着學生面前將老師掐頸帶走，場面震撼。對這種「個體戶」尚且如此，大企業更是「一夜回到解放前」。在北上廣深有多間分店的「華爾街英語」（Wall Street English）學習中心，北區銷售負責人據報已通知各中心分校校長，公司將會宣布破產，要求各校長通知員工，盡快辦理離職手續。同時，受影響的顧客紛紛自救建立維權群組，要求退還學費，涉及總金額達億元（人民幣．下同）以上。（點擊閱讀全文）

8月13日，北京華爾街英語崇文門門店大門緊閉，店內空空如也。（視覺中國）

華爾街英語的情況並非個別例子，「ABC360（伯瑞英語）」、「斯坦利」等內地知名的校外培訓機構，亦先後宣布停止暑期課程，而家長要求退回剩餘課程的款項未果，職員也投訴欠薪。斯坦利的負責人明言，一方面是受到新冠疫情影響難以持續提供課程，另一方面就是教育雙減政策帶來的負面影響，資金鏈應聲斷裂。（點擊閱讀全文）

當「房子不是用來炒」遇上教育「雙減」

教育雙減其中一個考慮因素是要減少教育機會不平等，「學區房」扮演着極其重要的角色。所謂「學區房」，意思是指家長會刻意在校網或校區內置業，以換取報讀附近名校的機會。以深圳為例，在《雙減意見》發布後，市人大常委會緊隨發布《深圳經濟特區社會建設條例（草案徵求意見稿）》，提出兩大「狠招」整治學區房。（點擊閱讀全文）

雖然只是「草案徵求意見稿」，但幾乎是立竿見影，市場即時有所反應。學區房在二手樓市場向來是「硬通貨」，結果遠低歷史成交價的優質學區房無人問津，甚至出現頂級學區房在法庭拍賣房產（法拍）時流拍，且起拍價相比市價便宜500萬元以上的情形。有內地傳媒表明，深圳學區房遭到重大打擊，主要原因就是上述「草案徵求意見稿」。

深圳一間頂級學區房法拍時起拍價較市場價便宜500萬元，但最終仍然流拍。（網頁截圖）

據不完全統計，今年以來已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、西安、廈門、成都、大連、南京、合肥、太原等超過10個城市出手，重拳整治學區房亂象。（點擊閱讀全文）

亂象或會轉入「地下」

縱使教育雙減的理由冠冕堂皇，但現實是市場上對於校外培訓的需求仍然存在。有內地傳媒披露，迎春盃、華羅庚金盃、走美盃等中小學數學盃賽被叫停後，補習班轉入「地下」。有研學營甚至「掛羊頭賣狗肉」，聲稱以愛國主義教育為主題，實際內容卻是補習數學和參加數學競賽，並用「暗語」賣廣告。

但受訪的家長石女士坦言，「叫甚麼不重要，換多少名字都沒關係，家長都心知肚明。」至於為何熱衷於讓孩子參加數學競賽，家長吳女士表示，「簡歷裏別人有盃賽證書，我們沒有的話就會很焦慮。」（點擊閱讀全文）

專家亦指出，「雙減」政策並非「一減了之」，工作的基礎是保障學校教育的基本學業標準不降低。中國教育在線總編輯陳志文認為，家長會希望為孩子提供更好、更高的教育，「我們必須面對並最大程度滿足，而不是無視，甚至否定。」如果學校教育不能最大程度滿足家長的教育需求，資本必然會想盡辦法去滿足，「因為有利可圖。」（點擊閱讀全文）

7月19日，孩子們在北京小學廣外校區閱覽室看書。（新華社）

另一方面，在整治校外培訓機構的同時，內地的英語教育亦成為今次教育改革的目標，其已不再是考試的必考科目。試點城市上海市明確表示上海市所有小學取消期中考試，而期末考試只考語文和數學兩門學科。

不可否認，當前內地中小學的英語教育並非沒有問題，比如教育的時長、導向和模式，乃至地域之間的不平衡，都需要「減」。但顯而易見，如何避免扭曲，完全出於應試目的、功利性的教育，可能才應是改革的關鍵。（點擊閱讀全文）

正如官方媒體《經濟日報》的評論文章所言，教育雙減政策正式落地，可以預見校外培訓業將面臨新的局面。但政策出台只是走出第一步，教育如何發展，尤其是如何平衡好學校教育和校外培訓兩個體系的關係，還需要全社會合力解決，未來的發展之路依然任重道遠。