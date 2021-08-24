內地加強食安監管｜奈雪、小龍坎被查處　有餐廳隔夜死蟹當活蟹賣

內地多間網紅餐飲近日陸續遭到地方監管部門點名有食安問題。市場監管總局周一（23日）公開6宗食品違法案查處情況，「小龍坎」火鍋店、「奈雪的茶」奶茶店、「蜜雪冰城」奶茶店、「華萊士」快餐店、「楊國福」麻辣燙店、「大潤發」超市等遭處罰。



此外，內媒《新京報》同日也曝光了網紅餐廳「胖哥倆肉蟹煲」北京分店存在售賣過期食材現象。報道揭露，該餐廳承諾現殺的活蟹，其實是前一天已經宰殺好的隔夜死蟹；過期、變質的土豆簡單加工後繼續送上餐桌。



根據市監總局通報，上述6宗食品違法案具體情況為：山東濟南小龍坎火鍋店使用黑作坊加工假冒「鮮鴨血」，經全面排查，立案查處36宗，對20間違法餐飲服務單位實行頂格處罰，擬罰款250.6萬元（人民幣．下同），將對餐飲服務單位的15名從業人員追究法律責任。

北京市「奈雪的茶」奶茶店加工使用腐爛水果，2間涉事門店均給予頂格罰款10萬元，2間門店店長分別被罰款25萬元和罰款28萬元。北京市市場監管部門、廣東省市場監管部門全面排查了轄區內奈雪的茶及類似門店1811間，責令整改50間，警告2間，立案查處23宗。

河南鄭州的蜜雪冰城奶茶店使用過期食品原料，涉事門店被沒收過期食品原料和違法所得，罰款9萬元。河南省市場監管部門對當地1791家蜜雪冰城門店開展全面排查，已責令5間門店停業整改，給予9間門店行政處罰。

廣東深圳的楊國福麻辣燙店存在「湯料污穢不潔」等問題，涉事門店已被查封，違法所得被沒收，罰款5萬元。在市場監管總局的統籌指導下，廣東、上海、河北等11個省區直轄市排查了轄區內3323間楊國福麻辣燙門店，責令整改841間，警告5間，立案查處24宗。

北京市華萊士快餐店存在「炸雞掉地繼續使用」等問題，涉事門店已被吊銷食品經營許可證，門店主要負責人被罰款19.57萬元。北京市、上海市市場監管部門對轄區內華萊士門店及其原料配送中心全面排查，責令現場整改17間，立案查處11宗。

山東濟南大潤發超市存在「發臭隔夜肉洗了再賣」等問題，涉事門店豬肉全部下架、停止銷售。監管部門在現場查扣庫存冷鮮豬肉產品860公斤，並約談涉事門店華北區負責人和門店負責人，要求省內41間門店全部停止銷售自營肉品、開展自查。各門店自查整改完成後，需符合要求後方可重新銷售。

今年7月，北京市華萊士快餐店被揭發存在「炸雞掉地繼續使用」等問題。（中國基金報）

內媒記者「臥底」網紅餐廳揭食安亂象

官方在加強監管的同時，內地傳媒也在加強監督。此前新華社記者前往剛上市的網紅手搖飲料店「奈雪的茶」臥底。根據其8月初的報道，北京西單大悅城店存在出蟑螂滿地爬、腐爛水果繼續用、產品標籤隨意換等情況。北京市場監管部門正是接到此線索後調查，最終查處涉事門店並作出上述處罰。

此外，《新京報》記者今年6月底也「臥底」進入北京兩間「胖哥倆肉蟹煲」餐廳，揭露「食材新鮮」背後的種種亂象：承諾現殺的活蟹，其實是前一天已經宰殺好的「隔夜蟹」；過期、變質的土豆簡單加工後繼續送上餐桌；提前煮熟的肉類，即使變味也會留到第二天繼續賣；刻意「缺斤短兩」， 500g一份的肉蟹煲，店家授意只給430g。

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報道還指出，實際上在美食點評平台上，很多網民反映「胖哥倆肉蟹煲」的食材不新鮮，諸如螃蟹有臭味、豆腐發酸、雞爪有腥味等等，也有不少網民稱就餐後出現腹瀉等不適症狀。

「胖哥倆肉蟹煲」的食品安全問題本周一經曝光，北京市監局的執法人員展開調查並立案查處，兩間涉事餐廳已停業整頓。胖哥倆餐飲管理有限公司則發布聲明稱，公司會成立專案組進行內部自查，並配合市場監管部門進行檢查，對檢查結果將及時公布。