中國致函譚德塞附2500萬網民聯署　尋求新冠溯源調查美國德堡基地

針對日前中國常駐日內瓦代表致函世界衛生組織（WHO）總幹事，遞交了關於美國德特里克堡基地、北卡羅萊納大學的兩份非文件，以及網民聯署要求調查德特里克堡基地的公開信一事，中國外交部予以回應。



8月25日的外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應記者問詢時表示，希望國際社會共同努力，抵制將溯源問題政治化的逆流，推動溯源問題回歸科學合作的正軌。

據汪文斌介紹，8月24日，中國常駐日內瓦代表陳旭大使致函世衛組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並遞交了《關於德特里克堡（美陸軍傳染病醫學研究所）的疑點》和《關於北卡羅來納大學巴里克團隊開展冠狀病毒研究情況》兩份非文件，以及超過2,500萬網民聯署的要求調查德特里克堡基地的公開信。

汪文斌表示，中方對全球溯源問題的立場是一貫明確的，溯源是科學問題，中方始終支持並將繼續參加科學溯源。

始於二戰的德特里克堡是美國陸軍傳染病醫學研究院所在地，被指藏有大量生物秘密武器。（視覺中國）

汪文斌稱，中國-世衛組織聯合研究報告得出了國際社會和科學界公認的結論和建議，必須得到尊重和實施。今後全球溯源工作應該也只能在此基礎上開展。武漢病毒研究所已兩次接待世衛組織專家組，新冠病毒（SARS-CoV-2）源自武漢病毒研究所泄漏極不可能，這是中國-世衛組織聯合研究報告得出的明確結論。

汪文斌進一步表示，「如果有關方面堅持認為實驗室泄漏不能排除，就理應本着公平公正的原則」 ，對美國德特里克堡基地，北卡羅來納大學開展調查，事實上國際社會和美國民眾對於德特里克堡基地相關活動不合法、不透明，不安全，抱有嚴重關切。

汪文斌最後強調，中方敦促美國停止利用溯源問題進行政治操縱。如果美國頑固堅持實驗室泄漏論，就應該首先邀請世衛組織去德特里克堡、北卡羅來納大學進行溯源調查。

此外，值得一提的是，美國總統拜登（Joe Biden）下令美國情報機構對新冠病毒進行為期90天的溯源調查期限於8月24日到期，白宮發言人23日表示，報告審查將在24日完成，但調查報告面向公眾的「非保密版本」仍需幾天時間。外界普遍認為這一調查的結論恐仍無法對病毒究竟是自然界生成還是研究所泄漏的問題提供確切答案。