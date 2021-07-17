新冠肺炎｜中國科學家及英國學者發聲：新冠病毒不可能人為製造

繼24位國際知名醫學專家發表聯合聲明駁斥「實驗室泄漏論」後，再有21位中國科學家和1位在中國工作的英國學者聯名發表文章，運用經典進化理論，論證為何新冠病毒（SARS-CoV-2）只可能來源於自然，而不可能是人為製造。



據新華社報道，這篇題為《關於SARS-CoV-2起源——盲眼鐘錶匠的論證》的觀點文章，7月16日發表在學術期刊《中國科學：生命科學》上。該期刊由中國科學院與國家自然科學基金委員會共同主辦。

論文第一作者兼通訊作者、中山大學生命科學學院教授吳仲義介紹，進化論中有一個被廣泛接受的觀點：物種演化並沒有特殊目的，如果把大自然比作一個鐘錶匠的話，那它只能是一個盲眼鐘錶匠。一個完美適應環境的物種，不會一下子被製造出來，需要在漫長歲月裏、大量隨機突變中，一步步積累着微小但可以提高適應度的改變。

「新冠病毒作為一種『完美』的病毒，必然是自然演化的產物。因為哪怕是最頂尖的人類科學家，也無法『製造』一個完美適應人群的病毒。」吳仲義說，這就好比最具技術和經驗的手機廠商，也不可能一次性設計出一款全球最受歡迎的手機——最「完美」的產品一定脱胎於市場檢驗和反覆打磨。

現有部分研究工作也從側面證明了這一點：小鼠原本不能感染新冠病毒，但科學家用人工選擇的方法找到了能夠感染小鼠的新冠毒株；即便如此，這些人為篩選的毒株也無法在小鼠種群中引發如此大規模的疫情。

吳仲義稱，「我們推論，在新冠疫情暴發前，相關病毒已經在野生動物和人群中經歷了反覆的互相感染，並在這個過程中逐步積累了適應人體的突變。在入侵人群的過程中，病毒屢敗屢戰並留下『痕跡』，直到演化成今天這種極其適應人群傳播的狀態。」

此前，吳仲義團隊曾提出新冠病毒的漸進式演化模型，認為病毒的原發地（PL0）應當人跡稀少，是動物宿主的棲息地，病毒得以在此處與其動物宿主展開競賽。隨後，病毒偶然擴散到沒有群體免疫的人群中間，後者成為第一個疫情暴發地（PL1）。

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值得一提的是，早在7月5日，24位國際知名醫學專家就曾在《刺針》（The Lancet）上發聲駁斥「實驗室泄漏論」。上述專家披露，在此前的6個月時間裏，有多家西方右翼媒體接連反覆聯繫他們，逼迫他們說明是否會改變「病毒起源於自然」的立場。

專家透露，這些右翼媒體的策略是，先通過電子郵件對科學家們進行騷擾，再援引《訊息自由法》泄露這些私人郵件，並在媒體上對他們大加攻擊。

最後，24位專家在權威醫學雜誌《刺針》上發表了題為《科學，而非猜測，才是找到人感染新冠病毒途徑的關鍵》的聯合聲明，駁斥美國一些政客推動所謂新冠病毒「實驗室泄漏論」，表示「目前沒有科學證據支持新冠病毒從中國實驗室泄漏的理論」。

去年2月，正是這些專家在《刺針》上發表聯合聲明，支持正在抗擊新冠肺炎疫情的中國科研、衛生和醫務工作者，強烈譴責網絡上流傳的關於新冠病毒的陰謀論。