阿富汗局勢｜染疫工程師講述撤離過程：出示中國護照可直接通行

阿富汗局勢持續緊張動盪，《北京日報》8月26日報道，廈門一間電池製造配套企業的四名工程師，終於輾轉伊朗首都德黑蘭踏上了返回中國的旅程。團隊剩下的一名成員劉峻銘因感染新冠肺炎，曾在阿富汗住進ICU（重症監護室），目前雖然症狀已經消除，仍滯留在德黑蘭接受治療。



塔利班武裝在阿富汗首都喀布爾巡邏畫面：

劉峻銘表示，7月初，他從廈門出發前往阿富汗。「在阿富汗，氣候、飲食、語言的不適應都只是小菜一碟，日常的疫情防護也只是必須要做的基本動作。遠遠傳來的槍炮聲和頭頂上飛機的轟鳴，才真的是隨時可能面臨的生死考驗。」

期間，中國駐阿富汗使館一直與他們保持溝通。「有一段時間每隔兩小時就會打一次電話，盡可能地給予我們最大的幫助。」8月初，阿富汗的工作基本完成，劉峻銘和同事們決定離開阿富汗。8月12日，塔利班控制喀布爾前三天，他們從喀布爾飛抵伊朗首都德黑蘭。8月23日，四位同事坐上了返回中國的航班，劉峻銘留在德黑蘭治療。

劉峻銘表示，「阿富汗局勢動盪，我們一行五人能夠順利從阿富汗前往伊朗轉機，也是經過中國駐阿富汗和伊朗使館多次斡旋，為我們開闢了綠色通道。只要出示中國護照，不僅免簽，還可以直接通行，省去了特殊時期可能面對的繁雜手續。」

他透還露，為了在阿富汗中國人的平安，中國外交部還向阿富汗官方特別提出，要保證所有在阿中國人的安全。

中國駐阿富汗大使館內景，五星紅旗飄揚（點擊大圖瀏覽）：

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阿富汗局勢突變，塔利班重新掌權後，中方態度受矚。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪8月24日在北京以視像形式出席第十一次金磚國家安全事務高級代表視頻會議，他稱政治解決是阿富汗問題的唯一出路。

楊潔篪表示，國際社會應尊重阿人民的意願和選擇，鼓勵阿建立符合自身國情、廣泛包容的政治架構。必須堅持打擊一切形式的恐怖主義，阿富汗絕不能再度成為恐怖極端勢力的聚集地。