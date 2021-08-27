飯圈危機｜網信辦發通知加強整治　取消所有明星榜單嚴管經紀公司

內地的「飯圈」現象（即藝人粉絲團體組成的圈子）近年來屢遭點名批評。為深入整治、重拳出擊解決「飯圈」亂象問題，繼今年6月開展「清朗．『飯圈』亂象整治專項行動」之後，中央網信辦秘書局再於近日發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》（以下簡稱《通知》），提出取消明星藝人榜單、嚴管明星經紀公司、嚴控未成年人參與等十條措施。



《通知》具體要求如下：

一、取消明星藝人榜單。取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能。僅可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識。

二、優化調整排行規則。在音樂作品、影視作品等排行中，降低簽到、點讚、評論等指標權重，增加作品導向及專業性評價等指標權重。不得設置誘導粉絲打榜的相關功能，不得設置付費簽到功能或通過充值會員等方式增加簽到次數，引導粉絲更多關注文化產品質量，降低追星熱度。

《通知》要求取消明星藝人榜單，不得出現明星藝人姓名等個人標。（微博）

三、嚴管明星經紀公司。強化網站平台對明星經紀公司（工作室）網上行為的管理責任，制定相關網上運營規範，對賬號註冊認證、內容發布、商業推廣、危機公關、粉絲管理等網上行為作出明確規定。強化明星經紀公司（工作室）對粉絲群體的引導責任，對引髮粉絲互撕、拉踩引戰的明星及其經紀公司（工作室）、粉絲團，對其賬號採取限流、禁言、關閉等措施，同時，全平台減少直至取消相關明星的各類信息發布。

四、規範粉絲群體賬號。加強對明星粉絲團、後援會等賬號的管理，要求粉絲團、後援會賬號必須經明星經紀公司（工作室）授權或認證，並由其負責日常維護和監督。未經授權的個人或組織一律不得註冊明星粉絲團賬號。

五、嚴禁呈現互撕信息。切實履行管理責任，及時發現清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊等各類有害信息，從嚴處置違法違規賬號，有效防止輿情升溫發酵。對發現不及時、管理不到位的網站平台從重處罰。

選秀節目投票制度，引發出粉絲為了給偶像投票而到大量牛奶入水渠。（微博@中新經緯）

六、清理違規群組版塊。持續解散以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲社區、群組，關閉易導致粉絲聚集、交流打榜經驗、討論明星緋聞、互相做任務刷數據的版塊、頻道等，阻斷對粉絲群體產生不良誘導甚至鼓勵滋事的渠道。

七、不得誘導粉絲消費。制定細化規則，對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等數據，不得對粉絲個人購買產品的數量或金額進行排行，不得設置任務解鎖、定制福利、限時PK等刺激粉絲消費的營銷活動。

八、強化節目設置管理。加強對網絡綜藝節目網上行為管理，不得設置「花錢買投票」功能，嚴禁引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票。

明星現身機場時，粉絲總是蜂擁而至。（VCG）

九、嚴控未成年人參與。進一步採取措施，嚴禁未成年人打賞，嚴禁未成年人應援消費，不得由未成年人擔任相關群主或管理者，限制未成年人投票打榜，明確明星粉絲團、後援會等線上活動不得影響未成年人正常學習、休息，不得組織未成年人開展各種線上集會等。

十、規範應援集資行為。及時發現、清理各類違規應援集資信息；對問題集中、履責不力、誘導未成年人參與應援集資的網站平台，依法依規處置處罰；持續排查處置提供投票打榜、應援集資的境外網站。

《通知》又指，各地要進一步提高政治站位，從維護網上政治安全和意識形態安全、營造清朗網絡空間的高度認識，和推進「飯圈」亂象治理工作，督促屬地網站平台切實抓好落實。