整治飯圈｜拒偶像與王一博合作新戲　趙麗穎粉絲群發起罵戰被禁言

藝人吳亦凡、霍尊、張哲瀚被接連發生醜聞，使內地娛樂圈亂象再次成為熱議話題。在官方發出訊號要對娛樂圈進行重點整治之際，女藝人趙麗穎的粉絲因在網絡蓄意挑起糾紛遭大規模禁言。



據報道，這也是今年6月中共網信辦開展「清朗．『飯圈』亂象整治專項行動」（簡稱「清朗行動」）之後，首個因「互撕」遭大規模禁言的粉絲群體。



+ 10

8月23日下午，趙麗穎粉絲群的多個官方微博或大V遭新浪微博禁言，其中包括有259萬粉絲的「趙麗穎全球粉絲後援會」、234萬粉絲的「趙麗穎微吧」，約200萬粉絲的趙麗穎超話粉絲大咖「胖穎飛刀」、70.8萬粉絲的「趙麗穎吧官博」等等。

趙麗穎粉群為何被禁言？中央政法委「長安劍」的報道指出，有網民提到，8月22日晚，因部分網友在豆瓣和微博透露，趙麗穎將在新劇《野蠻生長》中與王一博再次合作，從而引發趙麗穎粉絲集體抵制。據稱此前在兩人搭檔《有翡》時，雙方粉絲曾激烈「互撕」（即互相揭短和對罵）。

趙麗穎粉絲抵制劇組的言論：

「就是要越亂越好，各方混戰，才能讓你家工作室，劇方看到隱患有多大，現在不怕亂，不怕鬧，就怕沒聲音傳出來，哪方的聲音都不重要，鬧哄哄把事情鬧大才好呢。」

「同意，趕緊能上幾個熱搜趕緊上，不怕亂，就怕安靜跟死水似的。」



趙麗穎更多美照：

+ 1

趙麗穎粉絲中，一些比較有影響力的大V喊話趙麗穎粉絲抵制二次合作。同時，趙麗穎粉絲對傳言中的《野蠻生長》導演傅東育，傳言中的合作對象王一博進行辱罵，而不少王一博粉絲也隨即對趙麗穎粉絲口出惡言並攻擊趙麗穎本人。而這些「互撕」撞上了微博整改的風口浪尖。

8月23日下午，基於以上趙麗穎粉群引發的互撕行為，微博發布公告，明星趙某某粉絲在其新劇未有官方明確消息的情況下拉踩引戰、宣揚抵制；另有部分營銷號借題發揮、創建話題，搬運引戰內容惡意炒作。遂對包括「娛八婆」「娛Ms」「蜂鳥娛樂」「小豆仔吖」在內的4個營銷號處以禁言90天的處罰；對小魚苟活中、戚心怡-733，日出杲杲、空花山眠等10個微博帳號進行永久禁言。

8月23日晚間，微博再次追加處罰：清理違規微博3,770條，對1,830個涉事帳號作出禁言處罰，其中情節嚴重的100個帳號作永久禁言，關閉帳號309個。當晚10時，在趙麗穎全球粉絲後援會官方帳號顯示「永久禁言」後，趙麗穎工作室針對粉群因互撕被禁言正式發聲。

聲明稱粉絲與偶像的關係，「喜歡一個人，是很美好的一件事。成為一個演員的觀眾，再到成為一個粉絲，能共同走過一程，是一段值得彼此珍惜與感恩的緣分。」「我們呼籲與倡導每一位粉絲共同以積極、正向的方式開展優質的網絡活動，共同維護網絡文明。也希望每一位帶着愛意的小夥伴，無論在哪段旅程，都能滿載歡喜而來，由追隨網絡的光，到成為現實的光。」

延伸閱讀：飯圈危機｜吳亦凡事件觸發官方整頓 明星粉絲們究竟有幾瘋狂？

明星現身機場時，粉絲總是蜂擁而至。（VCG）

實際上，官媒央視8月22日才發表文章《「飯圈」文化該驅邪扶正了》，文章批評當下粉絲已經走火入魔，必須盡快矯正畸形的追星文化。

文章指出，在深度捆綁下，粉絲對偶像「愛的供養」早已超出經濟範疇，逐漸延伸到價值觀領域。無底線追星愈演愈烈，一言不合就掀起罵戰、刷「黑詞條」。更有甚者，有部分粉絲對於涉嫌強姦的偶像仍然「不離不棄」，還創建「救援群」企圖「劫獄」。接二連三上演的荒唐戲碼，「被割也是一種快樂」的畸形追星，不斷擴大着「飯圈」一詞的貶義權重，使「飯圈」文化成為網絡空間中的一股濁流，尤其對青少年價值觀的養成所造成的消極影響令人深憂。

官方又發出訊號，稱對於當前「飯圈」文化，是時候驅邪扶正、清污去垢了。從無序走向規範，不僅是治理當前「飯圈」亂象的必要舉措，也是「飯圈」生存發展的應有之義。