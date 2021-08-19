飯圈危機｜內地多款追星App下架　有平台關閉眾籌功能增黨建學習

網信辦今年6月中宣布展開為期2個月的「飯圈亂象整治」專項行動，隨後藝人吳亦凡爆出性侵醜聞，涉強姦罪被警方刑拘，傳出粉絲想「坐牢替代，一換一」和「相約北京劫獄」，再引來官媒抨擊飯圈亂象。



官方決心淨化畸形追星文化，此前為遏制非理性應援行為，微博已率先下線了「明星勢力榜」，百度、360搜索等平台也將「明星人氣榜」等功能下線。最新消息指，8月份以來多款用戶數量較多的追星App已被集中下架，部分未下架的App也開始採取禁止未成年人消費等措施，以符合專項整治要求。



據《證券時報網》報道，「超級星飯團APP」、「魔飯生pro」、「桃叭」等追星App，8月10日集中從Apple Store下架，至今未恢復。除應用商店外，部分App官方提供的下載二維碼也無法下載。如使用瀏覽器掃描某款App的QR code，會顯示「該應用未上架或因政策調整等原因暫時下線，不支持下載」。

追星App的主要功能是滿足粉絲採取各種方式支持自己喜愛的明星藝人。目前市面上此類App種類繁多，除第三方公司推出的App外，還有部分藝人所屬經紀公司推出了官方追星App，部分影片平台也有專門的粉絲社區。

報道指，此次被下架的主要是非官方的第三方應用程式，以「超級星飯團」APP為例，其此前一直將明星行程作為賣點，號稱「明星行程蹤跡一目了然」。而此次被下架的App中，有追蹤明星行程功能的不在少數。

除此之外，這些App大多還含有集資、應援、控評（操控評論）等功能，極易誘導粉絲產生不合理消費、侵犯隱私、無端謾駡攻擊等行為，同時亦是專項行動的整治重點。

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雖然上述App已從應用商店下架，但並未停止運營，已下載用戶仍可正常使用。不過，多數平台已經對一些容易出現問題的功能進行整改。

8月13日，已從應用商店中下架的「桃叭」發布了業務調整公告，關閉經費眾籌、應援資源、二手周邊的交易通道，並在7個工作日內陸續下線涉及的功能模塊，並在首頁增加了黨建學習、愛心公益等內容，引導粉絲群體學習黨建知識，增加對社會公益的關注。此外，「桃叭」還會提供青少年保護模式，限制未成年人充值、經費交易等操作。

另一個明星粉絲互動平台「Owhat」近日公告，從8月初起，將限制未成年人消費。目前，未成年人在該平台下單時會彈出相應提示，未滿18歲的用戶無法消費。