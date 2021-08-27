鄭爽逃稅｜稅款及滯納金已繳清　鄭爽期限內繳清罰款將不追究刑責

內地女星鄭爽偷逃稅，連同追繳稅款、加收滯納金及罰款，合計須繳付2.99億元（人民幣．下同）。

上海市稅務局在新聞稿中指出，鄭爽一案屬於行政處罰，相應的稅款及滯納金已在規定期限內全部繳清，若其能在規定期限內繳清罰款，則依法不予追究刑事責任。

上海市稅務局並說明，鄭爽被追繳稅款7179.03萬元，加收滯納金888.98萬元，至於罰款則為兩筆，分別為3069.57萬元及1.88億元。



上海市稅務局介紹，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與制片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，分為兩個部分收取。其中，第一部分4800萬元是將個人片酬收入改變為企業收入進行虛假申報、偷逃稅款，而第二部分1.08億元，則是制片人與鄭爽實際控制公司簽訂虛假合同，以「增資」的形式支付。至此，鄭爽規避行業監管獲取「天價片酬」，隱瞞收入進行虛假申報、偷逃稅款。

在《倩女幽魂》項目中，鄭爽被認定為偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。此外，在2018年規範影視行業稅收秩序後，鄭爽另有其他演藝收入3507萬元，同樣存在以企業收入名義改變個人收入性質、進行虛假申報的問題，認定為偷稅224.26萬元，其他少繳稅款1034.29萬元。以上合計，鄭爽在2019年至2020年間，未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。

上海市稅務局指出，按照相關法律法規，對鄭爽依法追繳稅款7179.03萬元，加收滯納金888.98萬元，並對改變收入性質偷稅部分處以4倍罰款，計3069.57萬元、對收取所謂「增資款」完全隱瞞收入偷稅部分處以5倍「頂格」罰款，計1.88億元。局方解釋，兩筆罰款力度不同，是考慮到須區分其不同的違法行為。案件發生在2018年規範影視行業稅收秩序以後，主觀故意明顯，故要從嚴處罰。其中對改變收入性質偷稅部分，處以4倍罰款，而對收取所謂「增資款」完全隱瞞收入偷稅部分，由於情節更為嚴重，處以5倍「頂格」罰款。

鄭爽已全部繳清相應的稅款及滯納金，若能在規定期限內繳清罰款，將會被不予追究刑事責任。（微博）

至於會否被追究刑事責任，上海市稅務局表示，鄭爽是首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰，此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，且相應的稅款及滯納金已在規定期限內全部繳清。若鄭爽能在規定期限內繳清罰款，則依法不予追究刑事責任，否則稅務機關將依法移送公安機關處理。