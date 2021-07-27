中美天津會晤｜美方紫髮翻譯登場　再掀對比外交部女神「小趙薇」

中美天津會談較量激烈，被指是繼中美3月阿拉斯加會談的第二回合。此次會談，曾引發爭議的美方阿拉斯加會談紫髮翻譯員鍾嵐再上線。中美翻譯員造型再成熱議話題。



7月26日，中國外交部副部長謝鋒同美國國務院常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在天津舉行會談。

中美天津會談畫面顯示，阿拉斯加會談美方女翻譯員鍾嵐也在場，繼續擔任這個角色。而鍾嵐今次也是一頭紫灰色短髮示人，加上她身穿無袖衣服，在場內顯得相當搶鏡。據悉，鍾嵐是場內唯一身穿無袖上衣者，而其他人都穿着西裝或套裝。

美國網友對鍾嵐的造型表示不滿。（推特截圖）

此前阿拉斯加會談上，鍾嵐一頭紫髮就曾引發熱議，當時在推特（Twitter）上，不少美國網友對鍾嵐的造型感到不滿。「對他們（中國）來說，坐在桌邊的紫色頭髮（翻譯）讓他們很難認真對待美國，這完全是小丑表演。」

除外交禮儀缺失，鍾嵐的翻譯能力在當時也受到質疑，據報道，經過比對，鍾嵐的譯文比美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的原文更具攻擊性。

中國外交部美女「翻譯天團」亮相（點擊瀏覽大圖）：

+ 3

資料顯示，鍾嵐是美籍華人，她畢業於明德大學蒙特雷國際研究學院。這所學院有翻譯界哈佛之譽，是世界三大頂級翻譯學院之一，鍾嵐也被視為美國政府3位頂級中文翻譯官之中，水平最高者。

熱議之下，中方阿拉斯加會談翻譯員張京再被提起。3月份那場會談上，中方翻譯員張京在會上準確翻譯中方代表楊潔篪16分鐘反駁美國的講話，展示了出眾的翻譯水平。得體的外交禮儀加高顏值，另張京備受好評。

據報道，早在2013年，張京就受到輿論關注。當年中國「兩會」期間，作為英文翻譯的張京身穿黑色職業裝，留齊肩長髮，神情專注，因表情冷豔，神似中國女星趙薇，吸引現場不少鏡頭，並瞬間紅遍網絡，獲得「兩會最美女翻譯」、「最冷豔的女翻譯」、「外交部的小趙薇」等稱呼。她還曾為中國國務院總理李克強答記者問作翻譯。