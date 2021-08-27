廣州東海堂餅屋執笠　疫情下無錢出糧交租　消費者投訴餅卡變廢紙

廣州東海堂餅屋周四（26日）通過微信公眾號發布「歇業公告」，稱公司生產經營受到新冠肺炎疫情影響，遭遇嚴重經營困難，部分供應商貨款無法及時結清，導致公司賬戶被法院凍結，如今無法正常發放工資及繳交租金，並決定即日起正式歇業。



廣州街坊紛紛到東海堂門店排隊，兌換餅券。（廣州日報）

綜合《廣州日報》等內媒報道，上周六（21日）起就有市民報料稱，廣州東海堂餅屋疑出現經營困難，大量街坊隨之前往門店，將手中的餅券和現金卡兌換麵包蛋糕。在門店排隊的街坊稱，自己手頭上有還未過期的卡券，聽說東海堂要關門，所以才急匆匆跑來購物。

對於外界盛傳會倒閉，東海堂數間家分店的店員上周六表示，他們沒有收到關店的通知，就算沒貨物，也會正常營業。東海堂則於翌日（22日）發布《公告說明》稱，上周六該公司「工廠出現機械故障，導致部分產品供應不足，部分分店營業時間有所延遲」。公告還說，故障已初步排除，產品將逐步恢復供應，門店也已恢復正常營業。

不過直到本周三（25日），廣州東海堂有門店依然處於貨品短缺狀態，還有市民在訂購蛋糕時遭遇「貨不對板」問題。廣州東海堂官方網站亦無法打開，官方微商城無法落單訂貨。

及至周四，廣州東海堂最終通過微信公眾號發布《歇業公告》，稱公司生產經營受到新冠肺炎疫情影響，遭遇了嚴重經營困難，部分供應商貨款無法及時結清，導致公司賬戶被法院凍結，如今無法正常發放工資及繳交租金。

《歇業公告》稱，目前原材料供應商已停止供貨，導致生產無以為繼。另一方面商家及客戶的擠提，也令公司沒有任何存貨可以運作，故此已經不能繼續運營，決定即日起正式歇業。公告最後強調，會配合政府部門做好妥善處理工作，保障員工權益，同時也會積極推進債務處理工作。

據悉，廣州東海堂全稱是廣州東海堂（餅屋）食品有限公司，於1995年創立，逾今已有26年歷史，其主要生產食品包括高級麵包、西餅、蛋糕、中式餅類等。「企查查」顯示，廣州東海堂是一間中港合作企業，法定代表人為譚愛平，股東包括凱富集團有限公司、廣州市東山外經貿諮詢發展有限公司。香港東海堂已於2008年3月被香港美心集團收購，粵港兩地東海堂沒有關係。

廣州東海堂宣布歇業當日，工廠員工與公司負責人正在協商工資發放事宜。在場員工反映，廣州東海堂工廠在沒有任何公告或通知的情況下，拖欠員工的工資，「2020年6月開始出現拖欠獎金的情況，今年6月起基本工資也未發放。」另據員工私下統計，目前被拖欠工資的或有上百人，被欠工資1萬到3萬元人民幣不等。

有網民投訴廣州東海堂沒有為消費者提供解決方案，令消費券變廢紙。（微博）

此外，有內地網民在微博發文，不滿廣州東海堂早前用「機器故障」為藉口拖延時間，令消費劵變「廢紙」，「還一句解決方案都不給消費者，大家一定要投訴它」。據介紹，廣州東海堂的部分消費券、蛋糕券是企事業單位分發給員工做福利待遇，還有不少人是會員卡預充值。

也有不少網民對廣州東海堂歇業表示難過，「童年回憶的一部分，好想再吃一次他們的蛋糕」、「這麼有名的都倒閉，可知這疫情下的企業多麼艱難」、「又有一堆人失業啦，穩（搵）食艱難啦。」