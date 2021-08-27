空姐送錯頭等餐嚇壞　乘客暖心行為感動她　後來才知是這內地男星

內地男星龐博是著名脫口秀演員，曾參加《吐槽大會》、《奇葩說》等節目，以幽默形象受到觀眾喜愛。一位空姐在網路上分享溫暖小故事，以前剛開始服務頭等艙時，曾因為緊張而不小心送錯龐博的餐，沒想到不但沒有被責難，後來還收到對方留下的溫暖信件，大呼真的很感動！



空姐透露，當時並不知道這位男性乘客就是龐博，但從一開始就留下了不錯的印象，「樣子白白淨淨、個子高高的，對我們很有禮貌，行李都是自己放上去的，當我蹲下跟他講話的時候，他會把手機放下，側身聽我說話，聲音很好聽也很溫柔」……

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當時，這位空姐剛開始飛頭等艙，對於服務都還不是很熟悉，雖然一直戰戰兢兢，但仍不小心送錯了龐博的餐點，把魚肉飯發成了雞肉飯。龐博當下並沒有指責錯誤，是乘務長發現餐點送錯了，先是在廚房狠狠訓斥了這位空姐一頓，又叫她去跟乘客當面道歉。闖禍的空姐當時非常害怕，心想「完蛋了」，這下不只挨乘務長罵，可能還會被乘客投訴。她滿懷緊張的心情，走到龐博身邊蹲下道歉，「沒想到他跟我說，這個飯也挺好吃的，讓我別往心裡去，一瞬間我真的是感動到不行」。

不僅如此，空姐在落地後整理乘客座位，才發現龐博還留下了一封信。他寫著：「聽說您因為餐食的事情受了批評，請千萬別放在心上。您首次接受新的工作，想來也有許多更重要的事情需要處理，而且餐食很好吃，冰箱貼也很可愛。」因為找不到信紙或便條紙，他只能寫在清潔袋外面，還為此向空姐道歉。空姐後來才知道，這位溫柔的乘客是藝人龐博，「真的是太暖了，人太好了，這樣的明星一定要事業順利！」溫馨小故事在微博傳開，網友也感動稱讚「他好有禮貌，而且字好好看」、「希望娛樂圈多一點這種高學歷高素質的人吧」，還有人開玩笑表示「可惜英年早婚」。

事實上，先前騰訊轉播奧運開幕式，因為臨時將直播卡掉、改播脫口秀節目而遭到猛烈砲轟時，播出的就是龐博主持的節目。他當時還發文道歉：「非常抱歉，意外影響到大家觀看開幕式的體驗。我的工作本來是給大家帶去快樂，今天的事情卻影響了朋友們的心情，再次向大家道歉。」客氣態度也博得不少網友好感。

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