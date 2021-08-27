北京文化涉財務造假被處罰　問題項目含鄭爽參演《倩女幽魂》

中國證監會周五（27日）發布消息指，因北京京西文化旅遊股份有限公司（簡稱北京文化），涉嫌財務造假和虛假信息披露等違法行為，擬對公司及相關責任人作出行政處罰並採取市場禁入措施。

據了解，北京文化是一間全產業鏈影視娛樂傳媒集團，曾參與出品《戰狼2》、《芳華》、《流浪地球》等多部內地爆紅電影。今次被處罰則與鄭爽有份參演的電視劇《倩女幽魂》相關。



中國證監會擬對北京文化及相關責任人作出行政處罰並採取市場禁入措施。（中國證監會網站）

證監會表示，2020年12月，證監會依法對北京文化涉嫌信息披露違法行為立案調查。經查，北京文化子公司北京世紀夥伴文化傳媒有限公司在2018年虛假轉讓《倩女幽魂》和《大宋宮詞》兩部電視劇的項目投資份額收益權，虛增收入4.6億元（人民幣，下同），虛增淨利潤1.91億元，2018年年度報告存在虛假記載。

證監會指，近日已對北京文化下發行政處罰和市場禁入事先告知書，擬依法對公司及董事長宋歌、董事張雲龍等17名當事人予以行政處罰，並對時任副董事長婁曉曦採取證券市場禁入措施。

北京文化曾參與出品《戰狼2》、《芳華》、《流浪地球》等多部內地爆紅電影。（北京文化官網）

證監會稱，財務造假和虛假信息披露嚴重侵蝕市場誠信基礎，嚴重損害投資者合法權益，始終是證監會監管執法打擊的重點。下一步，將深入貫徹中辦、國辦聯合發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，落實「零容忍」工作方針，堅持分類監管、精準打擊，依法從嚴從快從重查處各種信息披露違法違規行為，不斷推動提升上市公司質量，更好服務實體經濟高質量發展，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供更加堅實的法治保障。

據早前報道，北京文化早於今年1月3日就曾發布公告指，該公司去年12月31日收到來自中國證券監督管理委員會北京監管局（簡稱「北京證監局」）的《關於對北京京西文化旅遊股份有限公司採取出具警示函措施的決定》、《關於對宋歌、張雲龍、陳晨採取出具警示函措施的決定》，成為今年首間公告被中國證監會立案調查的公司。

中國證監會將對北京文化董事長宋歌、董事張雲龍等17名當事人予以行政處罰。圖為宋歌。（北京文化官網）

警示函中，北京證監局明確指出，北京文化在2018年報財務信息披露不准確，在對子公司管理、預付款及投資款管控、項目管理等方面存在重大問題。且宋歌、張雲龍、陳晨分別作為公司董事長兼總經理、財務負責人及董事會秘書，未按規定履行勤勉盡責義務，對其予以警示，將相關違規行為計入誠信檔案。

據北京文化官網信息顯示，北京文化是一間全產業鏈影視娛樂傳媒集團，1998年在深交所上市；2013年起，公司啟動向影視娛樂業轉型，出品作品涉及電視劇、電影、綜藝節目等領域。近年來，北京文化憑藉《我和我的家鄉》、《芳華》、《戰狼2》、《我不是藥神》、《流浪地球》等熱門電影在圈內名聲大噪。

鄭爽版《倩女幽魂》劇照。（看點快報）

此外，內地稅務部門27日公布了鄭爽偷稅漏稅的案件，其中她在參演電視劇《倩女幽魂》後偷稅4302.7萬元。而暫時就未知，中國證監會選擇同一日公布對北京文化的處罰消息，是否與鄭爽涉嫌偷稅漏稅相關。