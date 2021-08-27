北京文化涉財務造假被處罰　問題項目含鄭爽參演《倩女幽魂》

中國證監會周五（27日）發布消息指，因北京京西文化旅遊股份有限公司（簡稱北京文化），涉嫌財務造假和虛假信息披露等違法行為，擬對公司及相關責任人作出行政處罰並採取市場禁入措施。
據了解，北京文化是一間全產業鏈影視娛樂傳媒集團，曾參與出品《戰狼2》、《芳華》、《流浪地球》等多部內地爆紅電影。今次被處罰則與鄭爽有份參演的電視劇《倩女幽魂》相關。
證監會表示，2020年12月，證監會依法對北京文化涉嫌信息披露違法行為立案調查。經查，北京文化子公司北京世紀夥伴文化傳媒有限公司在2018年虛假轉讓《倩女幽魂》和《大宋宮詞》兩部電視劇的項目投資份額收益權，虛增收入4.6億元（人民幣，下同），虛增淨利潤1.91億元，2018年年度報告存在虛假記載。
證監會指，近日已對北京文化下發行政處罰和市場禁入事先告知書，擬依法對公司及董事長宋歌、董事張雲龍等17名當事人予以行政處罰，並對時任副董事長婁曉曦採取證券市場禁入措施。
證監會稱，財務造假和虛假信息披露嚴重侵蝕市場誠信基礎，嚴重損害投資者合法權益，始終是證監會監管執法打擊的重點。下一步，將深入貫徹中辦、國辦聯合發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，落實「零容忍」工作方針，堅持分類監管、精準打擊，依法從嚴從快從重查處各種信息披露違法違規行為，不斷推動提升上市公司質量，更好服務實體經濟高質量發展，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供更加堅實的法治保障。
據早前報道，北京文化早於今年1月3日就曾發布公告指，該公司去年12月31日收到來自中國證券監督管理委員會北京監管局（簡稱「北京證監局」）的《關於對北京京西文化旅遊股份有限公司採取出具警示函措施的決定》、《關於對宋歌、張雲龍、陳晨採取出具警示函措施的決定》，成為今年首間公告被中國證監會立案調查的公司。
警示函中，北京證監局明確指出，北京文化在2018年報財務信息披露不准確，在對子公司管理、預付款及投資款管控、項目管理等方面存在重大問題。且宋歌、張雲龍、陳晨分別作為公司董事長兼總經理、財務負責人及董事會秘書，未按規定履行勤勉盡責義務，對其予以警示，將相關違規行為計入誠信檔案。
據北京文化官網信息顯示，北京文化是一間全產業鏈影視娛樂傳媒集團，1998年在深交所上市；2013年起，公司啟動向影視娛樂業轉型，出品作品涉及電視劇、電影、綜藝節目等領域。近年來，北京文化憑藉《我和我的家鄉》、《芳華》、《戰狼2》、《我不是藥神》、《流浪地球》等熱門電影在圈內名聲大噪。
此外，內地稅務部門27日公布了鄭爽偷稅漏稅的案件，其中她在參演電視劇《倩女幽魂》後偷稅4302.7萬元。而暫時就未知，中國證監會選擇同一日公布對北京文化的處罰消息，是否與鄭爽涉嫌偷稅漏稅相關。