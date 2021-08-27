阿富汗局勢｜機場恐襲釀逾百死　當地華人：留在家中活動避免麻煩

阿富汗喀布爾機場附近8月26日發生爆炸襲擊事件，造成重大人員傷亡。極端組織「伊斯蘭國」宣布對該事件負責，在喀布爾的中阿經濟共同體中樞辦公室工作人員李西京透露當地情況。



阿富汗局勢仍然動盪不安。（新華社）

據中國新聞網8月27日報道，談及喀布爾情況，李西京表示，總的來說從15日塔利班進城到現在，整個喀布爾城還是比較平穩，比較亂的地方也就是機場。因為有很多人由於種種原因都想通過美國、英國等西方國家撤離阿富汗，所以機場相對比較亂一點。不過沒有聽到有中方人員傷亡的消息。

李西京表示，阿富汗本地人透露，最近幾天在機場周圍開始有塔利班的維穩人員進入，不過由於西方國家，包括美國的軍隊正在撤離，所以依舊比較亂。

李西京指出，目前留在阿富汗的華僑華人人數不多，華人之間有一個溝通群組，平時溝通訊息一切正常，不存在什麼大的問題，為了避免發生不必要的麻煩，基本都在家裏活動。「總體來說，塔利班對華人比較友好，之前有塔利班的人員來安撫我們。中國城項目在阿富汗較有影響力，也比較受到塔利班重視，附近有個塔利班的辦公室，前幾天與我們接觸的時候說，有什麼問題，有什麼困難的話都可以幫助。」

喀布爾機場8月26日發生爆炸襲擊事件，目前已造成超過百人死亡，包括90名阿富汗民眾和13名美軍人員。

針對阿富汗喀布爾機場爆炸襲擊事件，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中方對此感到震驚，並予以強烈譴責。這一事件說明阿富汗安全形勢依然複雜嚴峻，希望有關方面採取有效舉措，確保阿富汗局勢平穩過渡，確保阿富汗人民和外國在阿公民的人身安全。

趙立堅介紹，經中國駐阿富汗使館了解，迄未收到中國公民傷亡的報告。中國駐阿使館已經與自願留阿的少量中國公民建立了聯繫，保持密切溝通，並提供必要幫助。提醒他們加強安全防範，同時要求有關方面採取措施，確保中方人員的安全。