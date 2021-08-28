「7成美國人支持台獨」？　美專家：提對華開戰後果或有不同回答

「美國之音」中文網8月27日以「反感中國威脅 過半數美國人支持派軍捍衛台灣」為題，報道美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（The Chicago Council on Global Affairs）於7月間對2,086名18歲以上美國公民就「美國對台政策」民調，在「台灣自1949年以來一直自治，但中國聲稱台灣是其領土的一部分。美國支持台灣的自治，不承認中國對台灣的領土主張」的前導提示下，多達69%支持「承認台灣為獨立國家」；53%支持「與台灣正式結盟」；46%支持「承諾保衛台灣免遭中國入侵」。



「美國之音」的報導很快吸引台媒注意，立場親綠的台媒多以「7成美國人支持（贊成）台獨、過半贊成派軍護台」為標題跟進報導。不得不說，親綠台媒對於此一民調揭示美國「主流民意」動向之歡欣鼓舞，與喀布爾國際機場因自殺炸彈攻擊死傷的美軍、阿富汗平民的緊張、悲痛形成強烈對比。

親綠台媒對於「芝加哥全球事務委員會」民調結果狂喜屬正常演出，因為該智庫長期就「美國對台政策」進行民調，2021年2月1日也曾發布民調，當時民調顯示，僅41%美國公民支持派軍護台，2019年10月則有38%支持，2014年該數字更低到僅24%。簡言之，因為「美中對抗」加劇，美國公民在「台海有事」時派美軍介入的意願確實逐年增加，最新民調該數據首次過半，確實值得注意。

阿富汗局勢：圖為8月26日影片截圖，相中是喀布爾機場外發生爆炸與襲擊後，圍觀途人以及傷者身在現場。（AP）

弔詭的是，該智庫長期以來的這一系列民調，此次首度加入「承認台灣獨立」選項，馬上就獲得近7成受訪美國人支持，令人質疑，美國公民是否真的了解「台獨」與「台海有事」的差別，對照現今因為美國在阿富汗撤軍引發的一片混亂與因此激增美國的不信任感，相映成趣。

長期堅定支持「戰略模糊」政策、台灣人熟悉的美國兩岸學者、德國馬歇爾基金會亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）就對「美國之音」提出表示，民調結果顯示美國人愈來愈意識到台灣面臨的困境，並將對美中關係的關切投射到台美關係之上，但她質疑69%美國公民支持「台獨」數據的真實性，「我認為美國人並不了解這種決定所涉及的所有複雜因素」，甚至表示「如果你問美國人，即使這會導致與中國的全面戰爭，美國是否應該承認台灣是一個獨立的國家，你可能會得到不同的回答」。

換言之，葛來儀以她的方式，温和質問「芝加哥全球事務委員會」的不當提問與多此一舉，以及美國公民並不了解「台灣」之於北京的「核心利益」的嚴肅性，不了解其認真看待達到程「不惜一戰」程度，間接承認美國公民對「台灣獨立」可能引發什麼後果並無充份認知。

葛來儀的憂慮當然來自於她對複雜兩岸問題的了解，以致於拜登(Joe Biden) 日前將台灣的地位提高到與北約（NATO）、日本、韓國等「盟友」相同，宣稱盟邦遭受攻擊後「必有所回應」後，葛來儀接受媒體採訪時，也直接懷疑拜登「失言」，念滋在滋的都是美國不應被捲入無謂的戰爭當中，尤其是當「台海有事」的原因來自於「台獨」。

德國馬歇爾基金會亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，美國人愈來愈意識到台灣面臨的困境，並將對美中關係的關切投射到台美關係之上，但她質疑69%美國公民支持「台獨」數據的真實性，「我認為美國人並不了解這種決定所涉及的所有複雜因素」。（中央社）

最可議的應該就是明知「台獨」的複雜性以及最終會導向「全面戰爭」的「獨派」與「親綠媒體」。親綠媒體雖在報導中提及「美國之音」的報導，坦承跟進報導的「消息來源」，但卻只提取符合自身立場的「7成美國人支持台獨」及「過半支持派軍護台」，完全無視「美國之音」同一報道中，葛來儀以及其他專家對民調提問的質問。